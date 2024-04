Tennis på hal is inget aprilskämt

Bambi på hal is har vi hört talas om men aldrig tennis på hal is. Nu har dock ett försök med denna nya sport gjorts i Öckerö ishall. Idén presenterades i månadsskiftet mars/april vilket gjorde att en del trodde det var ett aprilskämt. Men icke sa Nicke – tennis på is, är dagens snackis.