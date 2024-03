Livet ombord är inte som i skolan

Livet på Gunilla skiljer sig mycket från livet i skolan på Öckerö. Skillnaden mellan att vara ute till havs och vara i hamn är också stor. På Gunilla är vi 44 elever och 11 befäl. Eleverna är indelade i tre olika vakter: midskepps, babord och styrbord. Vi är också indelade i hytter, där vi sover och vistas. Det kan variera hur många man är i hytten, men standard är fyra elever. Man kan också vara två eller tre i en hytt. I hytten har man varsin garderob och en låda att förvara privata saker i. Det finns också ett handfat och en spegel.

Att vara till sjöss

Dygnet är indelat i tre olika skift: 8 –12, 12–16 och 16–20. Varje vakt blir tilldelad en utav dessa tre arbetstider. Man har alltid en dagvakt och en nattvakt. Om man jobbar 12–16-passet arbetar man alltså 12:00–16:00 och 00:00–04:00. Efter varje sjöben byter man arbetstider och får ett nytt så det ska vara lika för alla.

Utöver de åtta timmar som man arbetar på däck har man också lektioner. Under lektionerna ska man arbeta med de uppgifter som man fått hemma i Sverige innan avfärden. Uppgifterna kan variera, men brukar alltid innehålla intervjuer och olika observationsuppgifter.

Att vara i hamn

När Gunilla ligger i hamn börjar dagen klockan 07:00. Då purras man för att äta frukost. Klockan 08:00 är det uppställning på däck. När klockan är prick åtta slås det åtta glas i klockan och vår svenska flagga hissas tillsammans med det landets flagga där vi befinner oss. Sedan börjar kapten att prata och när han har sagt det han vill säga fortsätter resterande befäl att tillägga det de anser nödvändigt.

Under uppställning kan det också ske hyttinspektion. Då går två befäl ner i elevavdelningen och kollar så alla sängar är bäddade, att det inte finns något på durken som inte ska finnas där samt att det ser städat ut.

Vaktarbetet

Det är alltid en vakt ombord och arbetar på Gunilla. De två andra vakterna har frivakt och får gå i land. Det är också då som skolarbetet ska genomföras och man ska observera och intervjua för att sedan sammatsälla det under lektionstid till sjöss.

Vakten som arbetar ombord genomför underhållsarbete på Gunilla under dagtid och under natten sitter man fartygsvakt. Som fartygsvakt går man ronder och kollar så allt fungerar som det ska. Man sitter vakt två timmar per natt.

/Skepp ohoj från T/S Gunilla!