Påsksuccé i Göstahallen

Ungdomar från hela kommunen kom, totalt medverkade över 200 ungdomar i olika aktiviteter.

Det anordnades en stor fotbollsturnering där laget Dragan FC segrade och fick ta emot vandringspokalen. Under kvällen kunde ungdomarna prova på olika sporter som boxning och taekwondo med instruktörer. Det fanns även en stor yta med pilskytte, upplåsbara mål, ljusspel och brottning i sumodräkter där det var full aktivitet hela kvällen.

När polisen gästade evenemanget och utmanade ungdomarna i ”nattduellen” från tv-programmet Mästarnas mästare var lyckan total.

I ett hörn samlades ett gäng för att spela olika brädspel och hänga tillsammans.

Senare på kvällen öppnade scenen med ett varierat program från pop till hårdrock. De lokala artisterna och banden som underhöll var Ylwa Åberg, William Wijk, Linn och Torbjörn Sörensson, Wille & Viktor, The Conflict, Anton Kyldahl, Our Friendly Hostility, Mick C & Mowgly.

Öckerö kommun har som mål att unga skall erbjudas en aktiv och meningsfull fritid samt att unga upplever meningsfullhet och framtidstro.

– Genom samverkan mellan Öckerö kommun, kommunens föreningar och kyrkor har vi tillsammans skapat något riktigt fint för våra unga i kommunen som vi hoppas blir ett återkommande inslag under påsken, säger Tommy Tillander, chef för Ung fritid.

/Tommy Tillander