Granskningsbeslut bordlades

Detaljplanen för Torslanda tvärförbindelse närmar sig granskningsfasen. I ett tjänsteutlåtande föreslår Stadsbyggnadsförvaltningen att Stadsbyggnadsnämnden tar beslut om att låta planen, med utökat förfarande, gå in i granskningsskedet av byggprocessen. I tjänsteutlåtandet föreslås att granskningen av detaljplanen ska genomföras under perioden 17 april till 14 maj. Ärendet var dock uppe till beslut i nämnden först den 23 april, där det dessutom bordlades. Vilket medför att den tidsplanen inte håller.

Efter samrådet om detaljplanen för tvärförbindelsen, som pågick mellan 7 september och 18 oktober 2022, har synpunkter och kommentarer från i huvudsak närboende bearbetats av Stadsbyggnadsförvaltningen.

De största förändringarna i planförslaget efter samrådssynpunkterna är:

Miljöpåverkan. En uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och implementerats i detaljplanen.

Vägens sträckning har justerats något i sidled för att minska negativ påverkan på närliggande bostäder.

Bullerskärmar regleras på plankartan för att säkerställa genomförandet.

Krav på återställande av stengärdesgårdar regleras för att minska negativ inverkan på kulturmiljön.

Ytor på dagvattenhantering har reglerats.

Krav på biotopförstärkande åtgärder ska genomföras innan utbyggnad sker i den norra delen av planområdet.

Delar av planområdet regleras med planbestämmelser för att säkerställa god stabilitet.

Bestämmelse om grundläggning har förts in i plankartan för att minska risken för spridning av markföroreningar. Marken i anslutning till vägen ska också täckas med rena jordmassor.

Förordar alternativ två

Den första etappen av genomförandet, Syrhålamotet, är inte beroende av ovan nämnda detaljplan. Motet kan börja byggas om under 2024, med beräknat trafikpåsläpp under 2025.

När det gäller den andra etappen, som omfattas av detaljplanen, och utgörs av själva den nya tvärförbindelsevägen inklusive Nya Älvegårdsvägen, finns två olika genomförandealternativ, där det andra alternativet beräknas kunna färdigställas ett år tidigare än alternativ ett:

Alternativ ett: Projekteringen inleds under 2025, efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Utbyggnationen kan i det här fallet inledas under 2027 när projekteringen beräknas vara färdigställd. Trafikpåsläpp blir då beräknat till 2029.

Alternativ två: Projekteringen inleds under 2024, efter att planen tillstyrkts i Stadsbyggnadsnämnden. Tiden för projektering beräknas till ett och ett halvt år vilket innebär att utbyggnationen kan inledas under 2026, förutsatt att detaljplanen vunnit laga kraft. Trafikpåsläpp beräknas i det scenariot till 2028. Det här alternativet innebär, enligt tjänsteutlåtandet, ett risktagande om detaljplanen inte vinner laga kraft, eller om den blir förändrad under projekteringen.

Trots det har Stadsmiljöförvaltningen i ett skedesbeslut för projektering av tvärförbindelsen valt att förorda tidplanen för alternativ två, med projekteringsuppstart efter att detaljplanen har tillstyrkts i Stadsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen bedöms bidra till målet som Stadsmiljöförvaltningen (tidigare Trafikkontoret) hade som ingång när de studerade läget för en ny tvärförbindelse, nämligen att avlasta Kongahällavägen och öka robustheten i trafiksystemet.

En utbyggnad av tvärförbindelsen bedöms vara en förutsättning för fortsatt utveckling och byggnation i Torslanda.

Nästa gång frågan är uppe för beslut i Stadsbyggnadsnämnden är på deras sammanträde den 21 maj.

Läs mer: Grönt ljus för tvärförbindelsen blev gult – igen