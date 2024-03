Första steget för återbruk på Öckerö

En 20 fot stor blå container markerad med ordet ”ÅTERBRUK” på en stor skylt står numera uppställd inne på Öckerö återvinningscentrals område. Trots att inlämning bara pågått i drygt en vecka har det redan lämnats in mängder av prylar och pryttlar som kommer hämtas av Klova Secondhand på Hönö eller Röda Korset på Öckerö vardera vecka. Målet Öckerö kommun vill uppnå enligt avfallsplanen som kommunen har ihop med Göteborgsregionen är att 20 procent av inlämnat grovavfall ska förberedas för återbruk år 2030.

– Det ligger i Göteborgsregionens avfallsplan att vi ska kunna återbruka 20 procent av allt grovavfall som samlas in på ÅVC år 2030. Detta är ett steg i riktning mot detta, säger Sally Nordström, projektanställd på Kretsloppsenheten vid Öckerö kommun.

I containern kan man lämna in mindre föremål som husgeråd, leksaker, lampor, dekorationsföremål, tavlor, krukor. Större saker, möbler, textiler och böcker ombeds man ta någon annanstans. Dessutom är fokus på att allt ska vara helt och rent till containern. Det går bara att lämna in – inget får tas med ut. Och redan har en del prylar och ting ramlat in.

– Vi har fått in mycket fina prylar. Det mesta är faktiskt helt och rent och i fint skick, så det kommer absolut att gå att återanvända. Containern är ganska liten så vi vill helst att man åker till secondhandbutikerna direkt. Men det blir så att folk kommer hit med många saker som fortfarande fungerar och som går i containrarna idag och kastas. Bättre om de används igen.

Sally Nordström är själv en ivrig återbrukare som handlar det mesta på second hand eller återanvänt. Dator, kläder, byggnadsmaterial för att nämna något. Hon tycker det är viktigt att de som lämnar in något till containern tar sig en funderare innan – så det inte hamnar prylar där som ingen egentligen vill ha.

– Jag handlar nästan bara på second hand själv och jag tänker att man borde lämna in saker här som man själv hade kunnat betala pengar för. Jag tror det finns en risk annars att det hamnar en låda här med saker och ting som visserligen innehåller något som går att återbruka, men även saker som är trasigt. Så vill vi ju helst inte ha det.

Kommer ni kunna nå de där 20 procenten återbrukat som är målet?

– Inte bara med den här containern. Det är ett högt mål och man måste ha en helt annan struktur för att samla in material för att nå dit. Men jag tänker att mycket av det som kommer hit till återvinningscentralen idag är byggmaterial som i många fall skulle gå att använda igen. Så nästa steg kanske skulle vara att få till ett bra system för att samla in och återbruka sådant material.