Biten av bilar redan som liten

Vad har Elvis Presley, Carl Jularbo och Glenn Lindvall i Torslanda gemensamt? Kärleken till musik? Absolut! Men framför allt, intresset för jänkebilar i allmänhet och Cadillac i synnerhet!

På vägen till Glenn nynnar jag på den mest kända låten om bilar från den amerikanska lyxbilstillverkaren som etablerade sig 1903. Märket är uppkallad efter den franske officeren och upptäcktsresanden Antoine Laumet de La Mothe, sieur de Cadillac – mannen som 1701 grundlade Fort Detroit, där staden nu ligger.

”My baby drove up in a brand new Cadillac

I said, My baby drove up in a brand new Cadillac …”*

Men jag kan inte bestämma mig för om jag föredrar Hep Stars version, eller den roligare versionen (eller är den sorgligare?) :

”My baby threw up in my brand new Cadillac

I said, My baby threw up in my brand new Cadillac …”**

Jag åker till honom i min lilla 1,8 meter långa el- och ångdrivna Toyota Pluttomatic och ser fram emot att få mitt livs resa i Glenns typ 8-10 meter långa Cadillac, tillverkad av tumtjock pansarplåtsstål och med oerhört många hästar under huven. En bil vars front ser ut som en treudd uppifrån, så att ingen eventuellt påkörd ska klara sig undan med livet i behåll och med en motor vars avgasrör mest påminner om eldkastare.

Apropå motorer! Som för så många andra började hans intresse för jänkare med V8-motorer.

– Kraften, ljudet …, säger han och varje motornörd förstår precis vad han menar.

Första jänkaren införskaffade Glenn vid ungefär samma tid som körkortet landat i plånboken. Denne Snörpåsbo är således inte en man som vilar på lagrarna!

”Ingen Ford på min gård”

Amerikanska fordon är speciella. Inte minst är de stora och robusta, detta gäller definitivt ett lyxbilsmärke som Cadillac, som bygger extremt stabila bilar.

– Allt är dubblerat, säger Glenn som svar på varför han är så svag för just Cadillacer.

Och det började tidigt. Sin första bil köpte han redan vid 18 års ålder. Därefter har det blivit en herrans massa olika bilar genom åren. Vissa har han haft i sin ägo bara några timmar men den som han ägt längst hängde med honom i 12 år.

Som bekant finns det gott om amerikanska bilmärken. Buick, Chevrolet, Dodge, Pontiac … Men Glenn Lindvall har som paroll: ”Ingen Ford, på min gård.”

– Nåja, några få finns med på min lista över bilar jag ägt genom åren, säger han lite generat.

”Ramlat på” en del bilar

Av alla fordon har haft var den mest spektakulära en Cadillac de Ville från 1958. Bilen var målad i guldmirra och utrustad med luftfjädring, vilket gjorde att höjden över marken kunde justeras från 9 mm till 29 centimeter.

– Jag har haft alla de bilar jag ville ha men om jag fick önska tillbaka en av de gamla så skulle det bli just den bilen eller möjligtvis en Cadillac från 1960, jag gillar dem för formernas skull.

Genom åren har Glenn ”ramlat på” en del bilar medan han i en del fall jagat efter sina drömkärror. Som mest hade han fyra jänkebilar samtidigt.

– Jag har lagt mycket tid i verkstan eftersom jag först gjort i ordning dem och sedan sålt dem, påpekar mannen som åkt jänkare hela sitt vuxna liv.

Göteborg Cruisers

Glenn Lindvall är även svag för hela livsstilskonceptrörelsen. Ni vet den som en del kallar för motorburen ungdom medan andra kallar dem raggare.

– Tidigare var jag med i en klubb men Kent ”Fuffens” Olofsson, Tommy Holmqvist och jag startade 2011 en egen, Göteborg Cruisers, för att få en klubb så som vi själva ville ha den.

Förutom bilarna är det framför allt gemenskapen och den speciella musiken inom raggarkulturen han är svag för.

– Mest blir det rock. Queen, Eddie Meduza …

Varför inte året om?

Förvånande nog står ingen jänkebil utanför hans hem. I stället finns ett par bilar av onämnbart märke parkerade på uppfarten till hans hus. Om man är så Cadillacfrälst som Glenn Lindvall är, kan man undra varför han inte kör jänkare året om?

– Jo, det gör jag gärna men inte bilar i mint condition. Jag vill inte att rosten ska äta upp dem!

Översatt till lättbegriplig svenska:

*Min tjej körde upp i min splitternya Cadillac och därefter stack. Vilket sätt att säga tack!

** Vet du vad min bäbis gjorde?

– Nä, ingen aning!

– Fick konvulsionära uppkastningar i min sprillans nya Cadillac!