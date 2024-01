Edvin Dahlqvist klar för Öckerö IF

Här är en nyårsknall som kommer låta höra av sig runt om i hela Fotbollssverige. Edvin Dahlqvist är klar för spel i Division 2 Västra Götaland med moderklubben Öckerö IF.

Året börjar på bästa möjliga sätt för alla fotbollsälskare som håller Öckerö IF allra närmast hjärtat. Klubben har nämligen gjort klart med ett mycket meriterande nyförvärv, som återvänder hem dit karriären en gång tog sin början. Edvin Dahlqvist, som närmast kommer från spel i Superettan och Landskrona BoIS, är klar för spel i Division 2 Västra Götaland med moderklubben 2024.

– Jag återvänder inte till Öckerö för att varva ner. Jag vill bidra så mycket som jag bara kan för klubben både på planen och vid sidan av, säger han.

Edvin Dahlqvist lämnade inför säsongen 2015 Öckerö IF för spel i IFK Göteborg. Via en sejour i Qviding 2020-2021 har han de två senaste säsongerna tillhört Landskrona BoIS i landets näst högsta serie där han har varit ordinarie på vänsterbacksplatsen. Under säsongerna 2022 och 2023 står han noterad för totalt 49 matcher, ett mål och fyra assist i den svartvita klubben.

Vill plocka upp studierna

Informationen om att Edvin Dahlqvist, 24, skulle lämna Landskrona började spridas i slutet av förra säsongen. Han längtade hem och ville prova på annat vid sidan av att leva som fotbollsproffs.

– Jag ångrar inte för en sekund att jag spelat i Landskrona på elitnivå. Jag ville se hur långt min fotbollskarriär kunde ta mig. Men under vägen har jag insett vad som får mig att må bra som människa och just nu är det inte att vara elitfotbollsspelare, säger Edvin Dahlqvist

Spel med Öckerö IF i division 2 och en flytt hem till Göteborg gör att Edvin så småningom kan plocka upp sina studier igen. Efter att han släpptes av IFK Göteborg läste han ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg i ett par terminer, något som han nu är sugen på att plocka upp igen.

– Jag hade en tuff period efter att jag inte fick vara kvar i IFK. När jag började plugga insåg jag att det fanns mer i livet än fotboll. Men med det sagt så ser jag fram jättemycket mot att få representera Öckerö IF igen.

”En ambassadör för klubben”

Edvin Dahlqvist är mellanbroder i en brödraskara av tre, där alla spelar elitfotboll, både äldre brodern Hampus och yngre brodern Isak har de senaste åren tillhört Örgryte IS.

Öckerö IF:s ordförande David Fränne är minst sagt nöjd över det meriterade tillskottet i a-truppen:

– Självklart är vi glada över att Edvin vill ansluta till vår resa, han saknade verkligen inte erbjudanden för att fortsätta spela på en högre nivå. Vi adderar ju givetvis mycket kvalitet rent fotbollsmässigt, men lika viktigt för oss är Edvins personlighet och mindset, han kommer att bidra positivt både på och utanför planen och vara en mycket bra ambassadör för Öckerö IF och våra tre ledord: hjärta, respekt och sammanhållning, säger han.

Edvin Dahlqvist berättar att han fått väldigt mycket uppmuntrande ord och mötts av förståelse för sitt beslut av andra spelare och verksamma inom elitfotbollen.

Var ser du dig själv om fem år, när du fyller 30?

– Oj. Bra fråga. Då hoppas jag att testat på massor av saker. Jag hoppas att jag har tagit en examen och provat på att jobba inom det området jag utbildat mig i. Sedan vill jag resa. Jag vill åka mycket skidor, det är något jag inte hunnit med på flera år, säger Edvin Dahlqvist.