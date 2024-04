Fotöbor engagerar sig för behövande i Indien

Missionären Signe Andersson från Alingsås reste 1953 till Indien. Väl där startade hon en mödravårdscentral i mångmiljonstaden Bangalore, som hon drev tillsammans med andra svenska missionärer fram till 1963. 1965 startade hon ett barnhem i Kotagiri i Nilgirisbergen i teodlardistrikten i södra Indien.

Så småningom tog hon till sig 15 barn som hon uppfostrade som sina egna. En av dem är Joseph Andersson.

– Jag brukar säga att jag tack var Signe fick en andra chans i livet. Jag var bara två månader när hon tog hand om mig. Utan henne hade jag kanske varit ett gatubarn. Hon har haft en inverkan till det bättre på uppskattningsvis 10 000 barn i Indien. Hennes hjärta brann för utsatta kvinnor och barn, säger Joseph Andersson.

Tog över moderns verksamhet

Av de 15 adoptivbarnen är Joseph den enda som har flyttat till Sverige. Han kom hit 1985 och gifte sig med Ulrika 1987. Signe flyttade hem till Sverige 1995. Efter det spenderade hon nästan alla sina somrar på Hönö. Men redan tidigare i livet hade hon många vänner och kontakter på öarna.

Sedan 2010 driver Joseph och Ulrika verksamheten Sunshine Children Home Trust i Indien, som mamma Signe startade 1965. Från 2013 och tio år framåt drev paret Andersson från Fotö, tillsammans med John Gunnarsson från Ljungskile, förskolorna i Indien själva.

– Jag jobbade redan mycket med Indien i mitt vanliga jobb. När möjligheten att göra något för Sunshine Children Home Trust dök upp för 14 år sedan var det mitt sätt att ge något tillbaka till det som Signe startade.

Joseph och Ulrika är även engagerade i Sionförsamlingen på Fotö. Det var först i oktober förra året som de nämnde sitt engagemang i Kotagiri i församlingen. Det visade sig omgående att församlingsmedlemmarna också ville hjälpa till och stötta Josephs och Ulrikas arbete i Indien.

– Ordföranden i Sionförsamlingen, Georg, uppmanade mig att inte vara blyg, utan att jag kunde fråga om stöd och hjälp. ”Man ska inte vara rädd för att göra goda gärningar,” sa han, säger Joseph Andersson.

Hyllar Signes livsgärning

Både företag och privatpersoner har skänkt pengar och saker att sälja till förmån för de två förskolorna i Sunshine Child Village.

Den 25 maj i år skulle Signe Andersson ha fyllt 100 år. För att hedra hennes minne och livsgärning kommer nu Joseph och Ulrika, tillsammans med organisationen Life For All, inviga Life Centre 2.0 – ett boende för unga mödrar som har blivit oönskat gravida. Life Centre 2.0 ska utgöra en fristad där de kan bo med sina barn i en trygg miljö. Barnen kan vara på förskolan Sunshine Day Care Center under tiden som mödrarna får möjlighet till utbildning och möjlighet att så småningom försörja sig på egen hand, under devisen women empowerment.

– Det finns ett första Life Center drygt fem mil från Kotagiri. Det arbetar med bland annat förlossningsvård och utbildande insatser för att höja kvinnors status. Men det finns ett ytterligare jättebehov för de här unga flickorna även efter de fött barn. I vissa fall kommer polisen in med dem till organisationen, efter att de drivit runt på tågstationer och tiggt eller hamnat inom prostitution. I vissa fall menar familjerna att de dragit skam över familjen och de är inte välkomna tillbaka trots att de ibland bara är 13-18 år gamla. Vi vill lyfta de här kvinnorna, som ibland både har misshandlats och våldtagits. Initialt kan vi ta emot tolv kvinnor, men vi hoppas kunna utöka antalet platser med tiden, säger Joseph Andersson.

Sunshine Child Village är beroende av donationer för att kunna bedriva verksamheten på Life Center 2.0 och förskolorna. Till Life Center-projektet har det hittills kommit in ungefär 60 000 kronor, men det behövs enligt Joseph ytterligare ungefär 80 000 kronor, till och med den 15 maj för att kunna bygga färdigt projektet.

Anordnar indisk afton

Som en del i insamlingen av pengar anordnar Joseph och Ulrika Andersson en indisk afton i Sions lokaler den 27 april, dit även Simon Durairaj kommer för att berätta om verksamheten och samarbetet med Sunshine Day Care Center och Life For All. Under kvällen kommer det serveras indisk mat och man samlar in pengar och andra gåvor till ändamålet.

– Alla 120 tillgängliga platser till evenemanget är slutsålda. Men behovet av donationer finns förstås kvar. Det känns fantastiskt att kunna göra det här arbetet där lilla Fotö gör något för det stora Indien. Jag är ett av resultaten av den vision som Signe fick som nioåring, att om hon blev helad av Gud från sin MS, så skulle hon missionera i Indien. Det gjorde hon. Nu försöker jag dra mitt strå till stacken, avslutar Joseph Andersson.