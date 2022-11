Västra Götalands vackraste hållplats utsedd

I Västtrafiks område finns cirka 22 000 hållplatser längs vägar, spår och vatten. Nu har den vackraste utsetts av de som har bäst koll – resenärerna. Det vinnande bidraget som skickades in av Fotöbon Christina Ivarsson, skildrar Fotö hållplats i skymningen med både hav, klippor, moln och en strimma sol i bakgrunden.

– Det var inte världens vackraste väder den kvällen jag tog bilden men det blev effektfullt med molnen. Alla väder gör sin grej med den här hållplatsen, från storm till solsken. Man får en ny ”tavla” bakom hållplatsen varje dag. Det är det som gör att jag tycker att det är så vackert där, säger hon.

Tävlingen har väckt stort engagemang

Västtrafik har fått in drygt 260 bidrag och nästan 600 röster från resenärerna.

– Vi vill tacka alla som deltagit i tävlingen, både genom bidrag och röster. Det är fint att se att hållplatser är någonting som engagerar, säger Malin Bernhardsson, avdelningschef för marknad och kommunikation.

Nu är planen att hållplats Fotö ska få någon form av utsmyckning som uppmärksammar vinsten och vinnaren. Christina Ivarsson belönas med ett 30-dagars periodkort i appen Västtrafik To Go.

Fem finalist-hållplatser

Utöver hållplatsen Fotö i Öckerö kommun gick det att rösta på Trolmen i Götene kommun, Vändeken Strömslund i Trollhättan kommun samt Stenpiren och Svingeln i Göteborg.

Så gick tävlingen till

Under oktober månad uppmanades Västtrafiks resenärer att skicka in ett foto på sin finaste hållplats. Av de 260 bidrag som kom in valdes fem finalister ut av en jury på Västtrafik. Mellan den 7 och 13 november kunde resenärer ta del av bidragen via Västtrafiks sociala medier och rösta på sin favorit.