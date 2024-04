Sent mål gav Zenith en poäng i seriepremiären

Zenith består av i stort sett samma spelartrupp som förra säsongen, men en ny tränarduo med Steve Nilsson och Peter Gummesson har tagit över laget. Den nya tränarduon har målet klart för säsongen:

– Vi är alla överens om att vi gärna vill vinna denna serien, säger Steve Nilsson. Sen får vi se hur det utvecklar sig, men vi ska vara med och fightas om seriesegern.

Premiärmotståndaren Vårgårda IK var förra året med och slogs om seriesegern, men en förlust i sista matchen gjorde att laget blev kvar i division 3 även denna säsong.

150 personer hade hittat till Tånga Heds konstgräsplan denna söndagseftermiddag. Det blåste kraftigt, men de som hittade lä kunde njuta av vårsolen. Runt planen låg det stora snöhögar. Själva konstgräsplanen har några år på nacken och är ganska platt och hård. Bollarna studsar nästan på samma sätt som de gjorde på gamla tiders grusplaner.

Matchen startar i högt tempo och spelat böljar fram och tillbaka. Det blir många hörnor för båda lagen under första kvarten. Men ingen hörna blir speciellt farlig.

I minut 17 kommer Vårgårda in i Zeniths straffområde långt nere vid kortlinjen och slår ett hårt inlägg i midjehöjd rakt in i folksamlingen framför Zeniths mål. Bollen skarvas in i mål, och det blir 1-0 till Vårgårda.

I minut 61 blir Isaac Jonsson fälld på mittplan av Vårgårdas Dejan Širanovic som redan har ett gult kort. Han får då sitt andra gula kort och blir utvisad.

– Han dribblade lite, sen kom jag först in på bollen och han saxade mig bakifrån. Det var inget att diskutera. Det vara ganska klantigt av honom, sammanfattar Isaac efteråt.

Straff i slutminutrarna

Efter utvisningen pressar Zenith på och har några bra lägen, men i minut 66 kommer Vårgårda upp och drar iväg ett skott som går in. 2-0 till Vårgårda.

I minut 75 kommer Maxi Bärkroth in från vänster och slår ett inlägg på en försvarares hand. Domaren dömer straff. Isaac Jonsson kliver fram och gör sig redo att slå straffen. Isaac slår behärskat in bollen högt upp, mitt i målet och Zenith reducerar till 2-1.

– Målvakterna brukar slänga sig, så jag slog den mitt i målet, berättar Isaac.

Efter målet tappar Vårgårdas målvakt det helt och verkar säga några mindre smickrande ord mot domaren. Han får ett gult kort, men fortsätter ändå snacka. Då får han rött kort och blir utvisad. Vårgårda får nu avsluta matchen med endast nio spelare på planen.

Nu blir det spel mot ett mål. Vårgårda backar hem och tar alla tillfällen i akt att få till avbrott i spelet och låta klockan gå.

I minut 97 slår Zeniths Leon Kornbakk en frispark som droppar in mellan framrusande Zenithspelare och målvakten. Isaac Jonsson håller sig framme och lyckas med låret, eller knät, pressa bollen mot mål, men en försvarare rensar bort bollen. Men var bollen inne? Allas blickar riktas mot linjedomaren. Domaren visar att bollen var inne! Zenith har med matchens sista spark kvitterat till 2-2.

Matchbilden var relativt konstant matchen igenom. Vårgårda spelade ett rakt spel med mycket energi och kom till en hel del ganska bra lägen med sin fart och kraft. Zenith försökte spela sig genom Vårgårdas lagdelar. Men Vårgårda satte hård press högt upp i banan. Till viss del kanske den hårda planen ställde till det för Zenith. Dom lyckades nämligen inte riktigt få kontroll på bollen i sitt spel och Vårgårda kunde ofta bryta Zeniths uppspel. I slutet satte Vårgårdas två utvisningar sin prägel på matchen där Zenith kunde flytta upp spelet och pressa på hårt mot Vårgårdas mål.

– Det blev en väldigt konstig match, de spelade mycket långt, och tung fotboll. Och vi var inte riktig där idag, sammanfattar Steve Nilsson matchen.

– Det känns rätt bra faktiskt, så som matchen utspelade sig, säger Peter Gummesson. Det är starkt av killarna att hämta upp 0-2, även om de fick två utvisningar.

/Stefan Mattsson