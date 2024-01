Spaden i marken i år – men Öckerö nya centrum är inte färdigt på ett decennium

Centrala Öckerö står inför stora förändringar. Området kring rondellen där Hönövägen blir Hälsövägen är strategiskt placerad med närhet både till hamnverksamheter, kommunhus och kommersiell verksamhet. Men området står också inför stora förändringar. Om sisådär 10–15 år har upp emot 500 bostäder kommit på plats och lokaler för kontor och handel finns på bekvämt avstånd för alla som flyttat till och använder sig av Öckerö nya centrum.

I detta nu pågår en tävling för exploatörer att skicka in till Öckerö kommun för en markanvisning som gäller väster om rondellen, det område som idag utgörs av allt från thai-restaurang till apotek i det som i framtiden blir grundbulten i Öckerö nya centrum.

Tävlingen handlar om möjligheten att bygga omkring 120 bostäder, kontor, hotell och handel i upp till sex våningar höga byggnader. Tävlingsbidragen bedöms sedan utifrån ett antal kriterier satta av kommunstyrelsen, till exempel exploatörens anbud, projektets hållbarhetsnivå, planer för kommersiellt innehåll och en arkitektonisk bedömning mm.

Det är först när den här tävlingen är avslutad, projekteringen är klar och en hel del beslut har fattats på vägen som något nytt kommersiellt centrum kan börja byggas. Jan Utbult(KD), kommunstyrelsens ordförande, uppskattar att det ligger en bit in i framtiden tills hela centrum är färdigutbyggt, kanske tio år.

– Ser vi till det första som kommer hända här i Öckerö nya centrum så är det uppe på Skärhamsås. Där är det Tornstaden, en privat entreprenör, som äger marken. Redan i år kommer kommunen arbeta med etablering av vägar, vatten, el och avlopp för att man ska kunna komma i gång med bygget av bostäder där.

Det som kommer bli tydligast för Öckerös invånare är bygget av den något omdiskuterade Båken, där bygget, antagligen, väntas startas redan i år.

– Det här är ett centrum som kommer växa fram. Men om vi tittar på den västra delen, så har vi en byggstart redan i år. Säg att man är färdig och ser en första inflyttning 2026, sedan beräknas utbyggnaden av hela den delen ta 5-10 år. Men det är ju mycket mer som ska till också. Östra delen, mot hamnen, är fortfarande under upparbetning. Just nu pågår en förstudie där även allmänheten kommer att bjudas in för att lämna synpunkter. Förhoppningsvis kommer vi se ytterligare ett hundratal bostäder även här.

Och bostäder är något som behövs. Öckerö kommun har en sjunkande befolkningsutveckling. Att bygga ett nytt centrum på Öckerö är ett sätt att motverka detta. Totalt kan alltså Tornstadens bygge, tävlingen om markanvisningen, Ankaret, Minnesten, och framtida bostäder på västra sidan om vägen leda till ungefär 600 nya bostäder.

– Vi behöver fler bostäder i Öckerö kommun. Annars så blir det inte en bra utveckling in i framtiden. Och då är det naturligt att bygga. Vi behöver bygga tätare – vilket betyder flerbostadshus. Och jag tror att det är det som är grunden för hela Öckerö nya centrum; att få till många bostäder på ett ställe. Sen får det växa fram naturligt. Här kommer kommunens kommersiella centrum finnas med vårdcentral, apotek, tandläkare, kommunhus och bibliotek. Så småningom kanske vi har restauranger, livsmedelsbutiker och andra butiker. Det kommer finnas ett stort antal personer bor här och nyttjar de verksamheter och faciliteter som finns här, avslutar Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.