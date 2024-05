”Miljötratten” – ett grönt hjälpmedel

Sedan fettinsamlingen startade i Öckerö kommun 2017 har cirka 14 ton samlats in.

– Total insamlad mängd under sista kvartalet 2023 var 619 kilo, säger Camilla Lidström, som är utvecklare på kommunens kretsloppsenhet.

Detta kan jämföras med de 636 kg som samlades in under kvartalet innan och 536 kg under fjärde kvartalet 2022.

Sett till hela året 2023 låg insamlingen i princip kvar på samma starka resultat som föregående år. Så trots en marginell minskning är utfallet det näst bästa sedan insamlingen startade.