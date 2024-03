Specialförskolan Nallen förbereder för att Rocka sockorna

FN har utlyst 21 mars till Världsdagen för Downs syndrom. Personer med Downs syndrom har nämligen tre uppsättningar av kromosom 21. Därför valde man 21/3 som World Down Syndrome Day (WDSD). Syftet med dagen är att öka allmänhetens medvetenheten om syndromet. I Sverige och i flera andra länder uppmärksammar man dagen med att Rocka sockorna. Genom att ta på dig olika strumpor deltar du i firandet av dagen och visar att du står upp för alla människors lika värde och rättigheter.

Historien bakom Rocka sockorna

21 mars har firats som Downs syndrom-dagen sedan 2006 men det var först 2011 som FN deklarerade att just 21/3 skulle bli Världsdagen för Downs syndrom (DS). I olika organisationer för personer med DS runt om i världen började man fundera på hur man kunde markera dagen och 2013 dök initiativet med att bära omaka sockor upp i USA under namnet ”Rock your socks”.

Initiativet spred sig snabbt till en rad olika länder och efter att 2013 delat den internationella kampanjen initierade Svenska Downföreningen kampanjen “Rocka dina sockar” 2014. Året efter, 2015, kom det stora genombrottet i Sverige med draghjälp av familjen Anemyr/Rinaldo och deras barn Nathea och Noelle, och efter det har olika personer med Downs syndrom synts och hörts varje år. Tillsammans rockar vi nu sockorna i större delar av världen för att markera världsdagen för Downs syndrom.

Vad är Downs syndrom?

Downs syndrom är ett medfött genetiskt tillstånd och det finns fyra olika typer av Downs syndrom. Den vanligaste är trisomi 21, dvs. alla kroppens celler har en extra kromosom: nummer 21.

En person med diagnosen Downs syndrom är först och främst en individ med unika kvaliteter och med samma grundläggande behov som alla andra människor.

Varför rockar vi just sockor?

Man rockar sockorna för att alla fyra varianter av Downs syndrom beror på ett medfött genetiskt tillstånd kopplat till kromosompar 21. Kromosomparen ser i mikroskop nästan ut som sockor som ligger med hälarna mot varandra.

Med att rocka sockorna hyllar vi olikheter och alla människors lika värde.

Källa: Svenska Downföreningen