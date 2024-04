TIK Dam vinner i premiärmatchen på hemmaplan

Äntligen dags för seriestart efter 2 månader med träningsmatcher. Torslandas trupp har varit intakt sen föregående säsong vilket borgar för ett fint 2024. Första seriematchen var på hemmaplan mot Hovås/Billdal som förra året hamnade på den lägre halvan av tabellen. Då det var många återbud inför matchen fick ledarna ställa upp med en helt ny backlinje men som spelade väldigt stabilt matchen igenom. Torslanda får en smakstart då 1-0 kommer redan efter 5 minuter där Anastasia Stojanova sätter ett distansskott efter fint förarbete av Hanna Jareflo. TIK dominerar tillställningen med eftertryck och det dröjer bara ytterligare 20 minuter innan tvåan kommer. Det är ett snyggt anfall som startar på högerkanten där Julia Kuhnel Pappila spelar in bollen till Alexandra Truppa som slår en snett-inåt-bakåt pass till Tindra Johansson som behärskat rullar in bollen. Hovås har ett gyllene läge att reducera i 29:e minuten via ett friläge men där målvakten Julia Andersson kommer ut bra och blockerar avslutet och i kalabaliken efter så räddar Ida Ygge nollan genom att städa bort bollen på mållinjen. Istället för en reducering där utökar TIK till 3-0 tio minuter senare. Det är Tindra som med en fin framvickning av bollen sätter Anastasia i bra skottläge som drar in den lågt. Torslanda går in i halvleksvila med en välförtjänt 3-0 vila.

Till andra halvlek kommer Hovås ut med högre aggressivitet och press och med hjälp av medvinden får TIK får problem. Men trots detta lyckas Anastasia ändå göra sitt tredje mål för dagen och utökar till 4-0 efter bra pass av Alexandra. Fyra måls ledning och bara 30 minuter kvar att spela borde vara ointagligt. Men Hovås ger inte upp och Torslandas spel hackar betydligt och det blir nerv i matchen då Hovås reducerar två gånger om och dessutom har ett skott i stolpen. Närmare än så kommer dock inte Hovås och matchen slutar 4-2.

En fin start på säsongen efter en välspelad match från bägge lagen. Till kommande helg möter TIK nykomlingen Mölnlycke IF på bortaplan som förlorade sin seriepremiär mot Lerum.

/Janne Rydehn