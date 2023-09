TIK Dam kryssade mot Ytterby

Ny hemmamatch för TIK Dam där Ytterby IS kom på besök. Det blev en jämn drabbning där båda lagen fick dela på poängen efter 2-2 vid fulltid.

Ett taggat Ytterby kom till Torslandavallen för att vända sin trend med fyra raka förluster i bagaget. Ytterby vann första mötet knappt under våren och en jämn match var att vänta. Torslanda som har säkrat sitt kontrakt i ”nya tuffa” division tre men också utan chans till avancemang, där det är för långt upp till toppen från sin fjärde plats ger laget en speciell situation. Detta innebär att matchernas resultat har ännu mindre betydelse än tidigare och fokus på prestation och spelarutveckling står än mer i första fönstret. För TIK innebär det att prioriteringen ligger i att hålla bollen på marken och genom modiga beslut kontrollera matchen genom sitt kortpassningsspel.

Ytterby var väl medvetna om hur TIK spelar och sätter upp en väldigt hög och aggressiv press där TIK blir fastlåsta i sin egen tredjedel under långa stunder under första halvlek. Ytterby skapar helt klart flest chanser och har tre väldigt klara lägen under de första 30 minuterna, men TIKs målvakt Julia Andersson lyckas tillsammans med försvaret avvärja alla lägen på ett förtjänstfullt sätt.

Under samma period får TIK till ett farligt läge, efter hörna, där bollen räddas på mållinjen. I den 34:e matchminuten lyckas Ytterby med sitt höga presspel och bryter ett uppspel och slår in 1-0 målet som står sig halvleken ut.

Efter lite positionsjusteringar i halvlek lyckas TIK jämna ut spelet och i 57:e matchminuten lyckas den nyligen inhoppade Märta Kunder slå in kvitteringen på en målvaktsretur efter fint förarbete av Ida Ygge. Detta var Märtas första mål i division 3!

Matchen är helt jämn och chanser fattas inte från något håll där TIKs anfall är mer av ett kontringsslag medans Ytterby försöker att vinna boll högt upp i banan.

I 73:e minuten sätter Ida Ygge en fin boll i djupet till Anastasia Stojanova som blir helt friställd med målvakten och helt kallt rundar densamma och slår in 2-1 ledningen. Ledningen står sig bara i tre minuter då Ytterby på ett elegant sätt gör 2-2 efter en lång rusch på högerkanten, inlägg och ett volleyskott otagbart i mål. Lagen byter några halvchanser med varandra sista kvarten men det oavgjorda resultatet står sig matchen ut.

Torslandaspelarna ska vara väldigt nöjda med sin prestation. Nästa match för damlaget blir mot seriesuveränerna

Eriksberg, en härlig utmaning.

/Mathias Lindgren