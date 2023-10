Öckerö IF klara för Division 2

Förra säsongen slutade Öckerö IF på en fin tredjeplats i Division 3 Mellersta Götaland, samtidigt som IK Zenith tog klivet upp i Division 2.

I år har Öckeröklubben gått som tåget i trean och kunde i söndags kröna säsongen då avancemanget uppåt i seriehierarkin blev ett faktum.

Redan tidigt under hösten ryckte Öckerö IF och Bergdalen från Borås ifrån övriga seriekonkurrenter. Sedan flera omgångar tillbaka har slutstriden stått mellan de båda. En strid som alltså Öckerö IF gick segrande ur, efter att först ha besegrat Velebit på bortaplan med 2-1 och slutligen, senare under eftermiddagen, då mötet Dalstorp–Bergdalen slutade 1-1.

Delar av Öckerö IF:s A-lag följde den drabbningen tillsammans via internet och kunde efter slutsignalen konstatera att de var nyblivna Division 2-spelare.

Satsat på fysträning

Öckerö IF:s ordförande David Fränne lyfter fram ett antal nycklar till årets succésäsong:

– Förra året spelade vi hela nio oavgjorda matcher. Det tar rätt styggt i en tabell med alla de enpoängarna. I år har vi vunnit 18 matcher, förlorat tre och har ingen oavgjord, säger han inför den avslutande betydelselösa matchen mot Hestrafors på Prästängen.

En anledning till att laget gått så starkt under säsongen tillskriver han det faktum att man bestämde sig tidigt efter förra säsongen för att satsa på en mer kontinuerlig fysträning, där man bland annat tagit professionell hjälp utifrån.

– Jag tror att det har bidragit till att vi har orkat vara starka genom hela säsongen och i 90 minuter i stort sett varje match.

A-lagets huvudtränare, Andreas Elfström, med sju säsonger i rollen i ryggen, poängterar att laget tagit små steg framåt under hela hans tid vid rodret.

– Vi har haft ett tydligt spelsystem och ett grundspel som är väl inkört under en längre tid. Det tillsammans med den kontinuitet vi har haft bland spelare och ledare tror jag har varit avgörande, säger han.

Hoppas spetsa med återvändare

I skrivande stund är det inte klart med vilken Division 2-serie som Öckerö IF kommer att placeras i under nästa säsong. Det kan bli Division 2 Norra Götaland där bland annat Torslanda IK och IK Zenith huserar just nu. Eller det kan bli Division 2 Västra Götaland med lag som Västra Frölunda, Landvetter och Sävedalen i nuläget.

– Det är klart att det hade varit kul med derbyn mot Zenith eller Torslanda, men ur ett praktiskt perspektiv hade jag nog hellre sett att vi hamnar i den Division 2-serie som Landvetter och Sävedalen legat i i år. Det är några riktigt långa och tunga bortamatcher i Zeniths och Torslandas serie, säger Andreas Elfström.

Styrelsen har enligt David Fränne redan börjat snegla framåt i arbetet mot nästa säsong.

En viktig sak är att Andreas Elfström blir kvar på sin post. Själv säger tränaren så här om utsikterna inför 2024:

– Det viktigaste är att vi får behålla så stor del av truppen som möjligt. Det är klart att det varit fint med några spetsförvärv. I vårt fall tittar vi på sådana spelare som just nu är i en större klubb i Göteborg, men som har en anknytning till klubben och skulle kunna tänka sig en återkomst.

Två spelare i skytteliga-toppen

När man dyker djupare ner i statistiken för säsongen 2023 framträder flera positiva aspekter för föreningen.

Öckerö IF har framtill näst sista matchen gjort 62 mål, flest i hela serien. I seriens skytteliga återfinns två spelare i toppen: Simon Olsson med 19 fullträffar och Ludvig Wiklander Ljungkvist med 16 mål. Klubben har även släppt in minst antal mål av alla lag.

Noterbart är även att klubben vinner seriens fair play-liga.

Årets sista match spelas mot Hestrafors på Prästängen 7 oktober.

– Då hoppas vi att vi slipper ösregn och på en riktigt fin publiksiffra. Inträdet till matchen kommer att sättas till valfri summa, så nu är det bara att ta på sig de vinröda färgerna och dyka upp, säger David Fränne.

Innan och efter matchen kommer årets trupp och ledare att hyllas lite extra. Sedan blir det en segerbankett med spelare, ledare och respektive under kvällen.