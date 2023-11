Allsvenskan nästa för Björlandaexpressen

IK Zenith ramlade nyligen ur Division 2 efter en snöplig kvalförlust mot Jonsereds IF. Men för en Zenithprodukt leker fotbollslivet. Björlandaexpressen, som Axel Henriksson kallas av de grönsvarta supportrarna, har varit en starkt bidragande orsak till att GAIS spelar i Allsvenskan 2024. – Det finns en jättepotential i GAIS. Det är historiskt sett Göteborgs näst största klubb och fortsätter klubben att ha båda fötterna på jorden och göra saker rätt finns all möjlighet för en ny storhetstid, säger han.

Det är en trött och lite förkyld Axel Henriksson som ser tillbaka på en euforisk säsongsavslutning. Spelare, ledare och supportrar har firat hårt i Jönköping där laget säkrade uppflyttningen i den näst sista omgången, sedan i Göteborg under kvällen och natten.

Sedan återigen i lördags efter den sista omgången.

I viss konkurrens med huvudtränaren och festprissen Fredrik Holmberg är Björlandabon Axel Henriksson supportrarnas största gunstling och i mångt och mycket symbolen för ett nytt optimistiskt GAIS.

– Det är helt galet, helt sinnessjukt, säger Axel Henriksson om den kärlek han överösts med efter två sportsligt oerhört ljusa säsonger, men som också innehållit en hel del kämpande med skadeskavanker.

Kontrakt till 2026

I somras skrev han ett nytt kontrakt med GAIS som sträcker sig till slutet av 2026. Ett bevis så gott som något på att kärleken är besvarad.

– Jag trivs väldigt bra här. GAIS är en grym klubb. Det är bara här jag vill vara just nu. Det är i GAIS jag har min trygghet, det finns folk som tror på mig, uppskattar mig och det är en bra plats att utvecklas som spelare på.

Varför han blivit så omtyckt bland supportrar är lätt att förstå som utomstående. Hans kämpavilja och uppoffrande spelstil i kombination med målfarligheten och flirtarna med läktarna gör det uppenbart. Själv är han mer ödmjuk:

– Det är jättekul att vara uppskattad. Om jag kan bidra och ge tillbaka i löpmeter och smartness i spelet så är ju det bra.

Men det har inte alltid varit lika muntra toner från det grönsvarta lägret och att det skulle bli succé för Axel Henriksson i klubben var inte självklart.

Vi backar bandet knappt två år.

Tuff tid utanför planen

I början av december 2021 degraderas GAIS ur Superettan efter ett negativt kval mot Dalkurd. Där och då framstod framtiden som mörk för den anrika klubben, bildad 1894. GAIS skulle spela i landets tredjedivision 2022.

Inför den efterföljande säsongen, den 4 mars 2022, värvades en ung mittfältare med en besvärande skadehistorik och ett visst mått av stukat självförtroende från BK Häckens akademi, där han inte längre ansågs önskvärd: Axel Henriksson med IK Zenith som modersklubb.

Få gaisare höjde initialt på ögonbrynen i och med Björlandasonens inträde i klubben. Men redan efter ett par träningsmatcher blev det tydligt att GAIS värvat en kille med en inställning utöver det vanliga. När Axel Henriksson drog i väg i sina patenterade löpningar var det få motståndarspelare som kunde fånga upp honom.

Axel Henrikssons debutsäsong i grönsvart tröja blev sensationellt lyckad ur ett sportsligt perspektiv. Han gjorde elva mål på 20 framträdanden – som mittfältare.

Men samtidigt plågade skador, känningar och en kronisk sjukdom den dåvarande 20-åringens kropp. I bara sex av de 20 matcherna kunde han spela alla 90 minuter plus tillägg.

I april 2021 hade det bakre korsbandet slitits av. Inte nog med det, tidigt 2022 diagnosticerades han med den kroniska tarmsjukdomen Crohns. En sjukdom som förutom allvarliga magsmärtor och lett till problem i höfterna och i det tidigare friska knäet.

– Jag kommer aldrig kunna ha samma belastning i träningarna som andra elitspelare. Jag kommer behöva ta det lugnare. Det är inte många fotbollsspelare som lider av Crohns. Symtomen är väldigt olika för de som drabbas. Det är mycket som är osäkert, säger Axel Henriksson.

Axel revitaliserar GAIS slutspurt

I slutet av säsongen 2022, när det stod klart att GAIS skulle vinna serien, sparades han från matchspel. Tanken var att han skulle läka och vila upp sig.

GAIS inleder 2023 på ett strålande sätt. Kulmen blir 2-1-vinsten över ärkerivalen IFK Göteborg i Svenska Cupen. Men det är bara ett av alla fina resultat som GAIS gör under försäsongen.

En som får titta på från sidan och träna försiktigt på egen hand är Axel Henriksson. Smärtorna är

för stora. I mitten av augusti 2023 har Axel Henriksson spelat i fem seriematcher, de flesta som inhoppare. Poängmässigt har han stått för en assist.

Den 12 augusti spelar GAIS mot Brage i Borlänge. Precis innan halvtid gör Axel Henriksson 2-0 till Göteborgslaget som sedermera vinner matchen med 4-0.

Där och då inleds en formidabel höstsäsong av de grönsvarta som ska komma att räcka hela vägen till andraplatsen i serien och direktuppflyttning till Allsvenskan. Men det är också starten på en lika formidabel formkurva för 21-årigen med nummer 21 på ryggen.

Hans djupledslöpningar, uppoffrande presspel och skoningslösa inställning på planen spelar en ovärderlig roll för Makrillarna. Dessutom är han en vass målskytt. Något som under hösten fått läktarna att, precis som säsongen 2022, gunga i ramsan: ”Slösa inte bort din målchans, passa till Henriksson” till tonerna av Abbas Lay All Your Love On Me.

– Jag kan väl säga nu att vi internt i gruppen hade som målsättning att gå upp i Allsvenskan i år redan när serien drog i gång. Det kändes redan efter fem-sex omgångar att vi var ett av seriens bästa lag. Vi hade ju en väldigt fin vår- och cupsäsong i ryggen också, säger Axel Henriksson.

Trots ”den hemliga målsättningen” är Axel tagen av att den faktiskt blev verklighet.

– Det är jättestort. Vi fattar det fortfarande inte riktigt. Det ska bli sjukt kul att se hur vi står oss i Allsvenskan. Vi har utvecklats som lag i två år. I år slaktar vi Superettan.

Det roligaste målet för säsongen för egen del tycker han var 3-1-målet i höstderbyt mot Örgryte. Ett nickmål som punkterade matchen som GAIS till slut vann med 4-1.

– Mest nöjd är jag ändå med mitt andra mål i matchen borta mot Trelleborg. Jag löper in i boxen och placerar in ett inspel från Gustav Lundgren. Det är något jag nött ordentligt på i träning, säger Axel om 4-0-målet i en match som vanns med hela 6-0.

Årets unga spelare i serien

Några timmar efter samtalet med Axel Henriksson går Superettan ut med individuella utmärkelser från årets säsong. GAIS vinner fyra av sju kategorier. Västerås SK som vann serien tilldelas resterande tre.

Till årets unga spelare i Superettan utses – naturligtvis – Axel Henriksson. I juryn som väljer vinnarna ingår bland annat samtliga huvudtränare och lagkaptenerna i de 16 Superettanlagen, samt en rad experter, förbundsfolk och journalister.

Nu väntar alltså Allsvenskan, som fyller 100 år 2024. Vilka som vann den allra första Allsvenskan? GAIS, såklart. Så det passar bra att klubben är tillbaka till jubiléet efter elva säsonger i lägre serier.

Vad behöver klubben göra för att ta sig an den allsvenska utmaningen?

– Klubben sköter sig jättebra just nu. Det gäller att inte ta sig vatten över huvudet, att inte ta på sig alldeles för höga kostnader. Det måste vara fortsatt fötterna på jorden. Det är viktigt att bygga upp organisationen, kansliet och marknadssidan så att det går att växa. Sedan behöver Gaisgården och träningsplanerna rustas upp.

Vad säger du om att Zenith förlorade kvalet mot Jonsered och flyttas ner i trean?

– Det var sjukt tråkigt. Men jag tror att de borde kunna studsa tillbaka. De har verkligen jättebra spelare. Men klubben behöver bättre organisation och att bli vassare på taktik och lagbygge bland annat, säger Axel Henriksson.