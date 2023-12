Cederleüf & Svenheimer har tagit över Aleks konditori

Den ljuvligt tunga, runda, doften slår mot oss så fort dörren in till Cederleüf & Svenheimer bageri öppnas. Trots att anläggningen är stor – exempelvis bakas här dagligen 15 000 kanelbullar, när produktionen går för högtryck – sätter man en ära i att det mesta görs från grunden. Verksamhetens tre ledord är kvalitet, kunskap, känsla. Vilket innebär att man exempelvis använder sig av riktigt smör, den finaste chokladen samt att man gör egen hallon- och jordgubbskompott till tårtor och fyllningar.

– Vi sätter guldkant på allting och då kostar det lite mer. Men vi vill gå vår egen väg och ha de bästa produkterna, säger Lennart Svenheimer.

Och den inslagna vägen har gett utdelning. Cederleüf & Svenheimer är det bageri som har vunnit Göteborg-Postens semmeltest flest antal gånger. Därtill har två av deras anställda deltagit i ”konditor-SM” och placerat sig som 2:a och 3:a. En inspiration för alla övriga, säger Lennart.

För många…

När vi frågar hur många olika produkter de gör kommer svaret från Lennart Svenheimer blixtsnabbt.

– Alldeles för många, säger han skämtsamt, där vi står inne i vd:n Anna Pennbrants kontor och pratar. Därefter börjar Lennart och Anna räkna … 15 olika bröd-sorter, 15 olika tårtor, 15 olika konditoribitar, 10 olika bakelser, 5 olika bullar …

– Sammanlagt har vi mellan 70 och 80 olika produkter varje dag, men produktkatalogen är 10 gånger större än det vi gör dagligen. Sortimentet ändras beroende på säsong, men även över tid då en ständig produktutveckling sker, säger Lennart, där vi vandrar bland stickvagnar och bageriplåtar.

Ägarbyte och bagebrö

Öckeröborna är välbekanta med familjen Bergagårds historia och nyligen skrev Lilian Andersson en artikel i denna tidning om Gunnar och Ulla Bergagårds 75-åriga bröllopsdag. Det var Gunnars far, Alek, som 1929 startade sin bageriverksamhet på Öckerö och som Gunnar och Ulla sedan tog över och drev. Därefter övertog sonen Arne Bergagård verksamheten och när Arnes dotter, Malin, sålde rörelsen gick den hundraåriga Bergagårdska familjetraditionen, att förse Öckeröborna med bröd och kaffebröd, över till den Svenheimerska familjen.

– Arne ringde mig och frågade om jag var intresserad. Genom bageriföreningen känner vi varandra sedan länge och vi har tidigare diskuterat ett övertag. Arne och Gunnar kommer för övrigt hit då och då och visar hur man gör deras specialiteter som kondisbiten jojo och bagebrö, förklarar Lennart.

De goda relationerna mellan säljare och köpare innebär nämligen att Cederleüf & Svenheimer i samband med olika högtidsdagar kommer att producera ö-klassikern bagebrö.

Därtill kommer en förändring i lokalen på Hönö som ska ge större yta åt väntande kunder.

Familjeföretag

Cederleüf & Svenheimer är, liksom Aleks konditori, ett familjeföretag. Verksamheten startades i Gamlestaden 1962 under namnet Konditori Center av Lennarts far, Stig. Stigs fru, Anna-Greta, stod då bakom disken och sålde varorna. Så småningom klev Lennart in i verksamheten och när Stig och Anna-Greta lämnade över till Lennart 1985 tog Lennarts fru, Mia, över ansvaret för butiken. Så långt liknar bageriägarfamiljehistorierna varandra.

I dag består rörelsen av nio butiker i och runtomkring Göteborg, som alla får sina varor från bageriet i Sävedalen. Bageriet byggdes 2010, när Svenheimers slogs samman med Cederleüfs, men de är inte längre en del av företaget, även om namnet finns kvar.

– Här arbetar 20 personer och totalt är 110 anställda i rörelsen, säger Lennart.

När bagaren själv får välja

Idag är det Lennart och Mias söner, Markus, Pontus och Linus som driver företagets familjetradition vidare. Den förre är bagerichef, mellangrabben sköter det ekonomiska och den senare sysslar med marknadsföring. En sonhustru arbetar också i företaget.

En sak undrar man ju, när vi sitter ner, fikar och småpratar med Lennart: Är ”de’ bullfest, bullfest hela da’n”, eller?

– Många tror ju att bara för att man kan äta tårta och bakelse från morgon till kväll så gör man det. Men faktum är att jag föredrar att bara ha en klick smör på vanligt vetebröd eller på en bit ljummet surdegsbröd. Det är något av det godaste som finns.