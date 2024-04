Högt tryck på årets sommarjobb

Kristofer Möller och Ines Hadzic är båda integrationsstödjare och feriejobbsamordnare på arbetsmarknadsenheten i Öckerö kommun. Just nu är det bråda dagar. Under påsken var sista dagarna för ungdomar födda 2007 och 2008 för att söka någon av kommunens Feriejobb och just nu sitter Kristofer och Ines med ansökningarna för att matcha önskemål med de erbjudanden som finns.

Totalt får den som blir erbjuden ett feriejobb möjligheten att arbeta under tre veckor, sex timmar om dagen under en period i sommar mellan vecka 25 och 33.

– Det är samma veckor som det är sommarlov, där ungdomen lagt in när den har möjlighet att jobba och gör ett önskemål på fem områden den vill jobba inom, berättar Ines Hadzic.

– Det kommer in ungefär 100 ansökningar om året, så årets 109 ligger på en normal nivå. Som det ser ut just nu har vi 53 platser att erbjuda – men vi hoppas på att kommunstyrelsen kommer skjuta till extra medel som de gjort föregående år för att kunna erbjuda fler ungdomar jobb, berättar Kristofer Möller.

Ungdomarna erbjuds jobb inom kommunens tjänster. I år har flest ansökningar kommit för att vara aktivitetsvärd eller biblioteksassistent. Men det finns även möjligheten att arbeta som strandstädare, bad och lekplatsskötare eller med ungdomsdemokrati, för att nämna en del av urvalet. Dock kommer inte alla 109 som sökt att få ett erbjudande, men Kristofer och Ines arbetar hårt för att de som sökt och erbjuds ett jobb ska få sina förstaval både kring period och arbetsuppgifter.

– Vår utgångspunkt är att alla ska få ett sommarjobb, och helst – utifrån första prioritet och de perioder de kan. Vi jobbar för det. Men sen i och med att det är fler ungdomar som söker än vad det finns platser blir det svårt. Så vi jobbar utifrån att de ska få de platser de vill ha, men verkligheten ser annorlunda ut, berättar Kristofer.

– Tidigare feriejobbsamordnare, Alexandra, gjorde ett väldigt bra jobb och en stabil grund som vi kan arbeta utifrån – det underlättar för oss med arbetet att matcha ungdomarna med de jobb som finns, fyller Ines i.

Inom de närmsta veckorna kommer de ungdomar som erbjuds den första omgången få reda på om de fått jobb eller ej.

– Vi har dessutom med i beräkningarna att de som kanske fick nej förra året i allra högsta grad ska få en chans i år, avslutar Ines.