Framgångsrikt vattensparande

För två veckor sedan uppmanade Göteborgs kommun sina och grannkommunernas invånare att spara vatten under arbetet med att koppla in en ny huvudvattenleding. Totalt blev förbrukningen i Göteborg med kranskommuner 22700 kubikmeter lägre än vanligt, vilket motsvarar 40 liter per invånare.

