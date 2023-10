När Mia Ljungholm på Mjöviks bageri bakar kanelbullar gör hon en traditionell vetedeg men använder mer av de goda ingredienserna.

– Ett tips är att ta mycket av allt det goda. Jag tar mer av kardemumma, kanel, socker och smör, säger Mia medan hon med van hand brer på ett tjockt lager smör på den utkavlade degen.

– Det blir goda bullar när man har riktigt smör.

Hon använder svenskt smör, ekologiskt mjöl, röd mjölk och mörk kanel.

Efter att ha lagt på fyllningen rullas degen ganska hårt till vad Mia kallar för en ”kanelboa”. Hon skär till bullarna med en stor spackelspade och virar in varje ändbit under bullen för att den inte ska sticka ut. När bullarna är rullade sätter hon in dem i kylen och tar fram dem två timmar innan gräddningen så de hinner jäsa.

Ett tips som Mia har är att använda en blomspruta med rumstempererat vatten som hon sprayar på bullen vid jäsningen en halvtimma innan de ska bakas i ugn.

– De får en fin yta och jäser lättare. Man skapar ett tropiskt klimat där det är fuktigt och varmt.

Mia poängterar även att det är viktigt att inte pensla bullarna med kalla produkter.

– Då stannar jäsningen av lite.

Hur ska då den ultimata bullen vara?

– Den ska vara nybakad, gärna lite ljummen om man kan, med mycket kanel, socker och smör. Nästan så det blir lite knäckigt. I degen ska det även finnas kardemumma.

Har du tips på andra fyllningar än kanel, socker och smör?

– Mandelmassa och äpple, och smör förstås. Smörfyllning med vaniljcrème (baktålig vaniljcrème) alternativt vaniljsocker. Använder man mycket smör så lägg bullarna på en djup plåt, ifall det rinner ut i ugnen.

Vilket säljer mest – kanelbulle eller semla?

– Kanelbullens dag är viktig för oss eftersom vi är ganska kända för våra bullar. Men vi säljer ju bullar året om. Det gör vi inte med semlor. Fast vi har en fin och god semla också med egengjord fyllning.

När bullarna bakas i ugnen sprider sig en härlig doft i hela bageriet. Och vem kan motstå en riktigt saftig och nybakad kanelbulle?