Zeniths herrar kammade åter noll

Första matchen på gräs och klassisk arena med löparbanor och tratthögtalare väntade oss i soliga och varma Lidköping.

Första riktigt farliga sekvensen kom för oss i minut 16 då Jonathan Nyström skickar iväg en lurig frispark som målvakten får tippa över i bortre krysset. På efterföljande hörna tofflar Kristoffer Glasö in 1-0 till Zenith efter en tilltrasslad situation och vi har den starten vi hade önskat.

Zenith spelar riktigt bra och stressar sönder LFKs spel. I den 27e minuten får Lidköping straff som är helt felaktigt då Glasö bryter bollen klockrent men den för övrigt duktiga domaren har bestämt sig. Lukas Mattsson lägger sig åt fel håll och 1-1 är ett faktum.

Gräsmattan är extremt ojämn och svårspelad men spelarna gör det otroligt bra och mittfältet med Manne, Julle och Adam är excellenta. Isaac Jonsson får ett bra läge i minut 44 efter magiskt anfall signerat Mackan Larsson och Victor Mannerstråle men 1-1 står sig till paus.

Andra halvlek startar med att Julle får gult kort efter 1 minut, men Zenith visar återigen att vi inte kommer be om ursäkt för att vi är här. I den 53e minuten får Jonte en gyllene dubbelchans men lyckas bränna båda. Hade smakat mumma med 2-1 där men vi trummar på ledda av kaptenen Manne.

I den 59e minuten tror vi alla att vi äntligen skulle få in ledningsmålet då vi rullar upp LFK i ett mönsteranfall av Adam, Jonte och Jonsson där Julle bara ska lägga in bollen men lyckas lägga den utanför stolpen istället. Isaac Jonsson får ett friläge i minut 68 men skjuter över.

Zenith äger allt just nu och spelar ruggigt bra, därför får man en sån där äckligt jobbig känsla i kroppen när LFK tofflar in 2-1 i minut 75 efter trassel framför målet. Så orättvist! Ut med Julle och Mackan och in med Gustav Norin och Emre Balci för att jaga kvittering. Fyra minuter senare har vi fått kvitteringen då Emre spelar fram Jonsson som skjuter in 2-2.

LFK får en jättechans i minut 88 men detta leder endast till hörna. På den här hörnan får LFK skottläge efter klen rensning av Zenith och dom dundrar in 3-2.

Otroligt tråkigt att åka hem tomhänta denna lördag men vi har med oss i bagaget att vi faktiskt är bra. Vi skall bara ha med oss marginalerna så kommer detta säkert bli en roligare skrivelse längre fram.

Grattis till Lidköping som plockar tre poäng. Nu blickar vi fram emot nästa match som är hemma mot FBK Karlstad. Hoppas vi syns då!

/Martin Olsson, sportchef och målvaktstränare IK Zenith