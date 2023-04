Full pott efter två omgångar

Damlaget hade hemmapremiär på Torslandavallen i helgen och skulle ta sig an årets nykomlingar IF Mölndal. Mölndal är ett ungt och skickligt lag som vann mot TIK på försäsongen med 3-2 så en tuff drabbning var väntad. Första kvarten är ganska händelsefattig där TIK har det mesta av bollen men hittar inte fram till några heta chanser. Sedan blixtrar det till då Alexandra Truppa kommer fri men målvakten räddar men returen går ut till Anastasia Stojanova som lyckas få in bollen i mål med viss hjälp av en Mölndalspelare och 1-0 är ett faktum. Det går ytterligare 25 minuter och TIK har skapat många lägen som borde resulterat och till slut bryter Ida Jareflo ett uppspel och behärskat sätter 2-0. Mölndal sticker upp strax innan pausvilan och får till ett stolpskott som var deras klart bästa chans i halvleken.

Efter halvtidsvilan kommer Mölndal ut och sätter press och får till några lägen men målvakten Julia Andersson är stabil i kassen. Mölndal öppnar sig dock för kontringar och TIK har många lägen att punktera matchen och till slut sitter 3-0 målet där bollen går blixtsnabbt från Ellen Lindgren till Julia Kuhnel Pappila som serverar Alexandra läget, som är distinkt i sitt avslut och matchen är punkterad. Mölndal får till ett reduceringsmål på matchens sista spark som fastställer slutresultatet till 3-1.

Det något justerade spelsättet har nu börjat sätta sig och det visar sig att det kommer bli svårt att göra mål på TIK i år då man spelar väldigt tight och med aggressiv press. Nästa match blir borta mot Hovås Billdal IF som fått en tuff start, med två raka förluster i upptakten.

/Mathias Lindgren