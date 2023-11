16-åriga Felicia Schröder från Kalvsund kan fortfarande bli mästare

16-åriga Felicia Schröder har slagit igenom med dunder och brak under innevarande säsong. Under sin debutmatch med BK Häcken gjorde hon mål och har tagit damallsvenskan med storm. Även i sin Champions League-debut målade hon mot Twente. Under sin första säsong har Felicia Schröder hittills gjort elva mål och har blivit en sensation i svensk fotboll. Matchen mot Hammarby förra helgen där Häcken hade chans att bärga sitt första SM-guld gick dock inte som varken Felicia eller klubben hade tänkt sig.

– Inledningen på matchen blev inte som vi väntade oss och med tre mål på knappt 25 minuter blev det en uppförsbacke. I andra halvlek skruvar vi på vissa detaljer som gör att vi kommer till fler lägen och avslut. Vi var starka mentalt vilket gjorde att vi nästan kvitterade matchen, säger Felicia Schröder.

Matchen mot Hammarby var tuff inför en publik på strax över 19 000. Efter 23 minuter ledde Hammarby med 3-0 men innan slutet av första halvlek lyckades Hanna Wijk göra mål för Häcken. I slutet av andra halvleken nickade Aisha Masaka bollen i mål och matchen slutade 3-2. Det innebar att Häcken inte längre har guldmöjligheterna i egna händer. På lördag är det dags för säsongens sista match och Häcken ska då möta Piteå på hemmaplan. Felicia Schröder är optimistisk:

– Vi är taggade på att göra en bra match mot ett bra motstånd. Vi vet vilka förutsättningar som gäller och vi kommer gå in till hundra procent för att ta hem guldet till Hisingen, säger Felicia Schröder.

Segern för Hammarby gör att damallsvenskans sista omgång blir minst sagt spännande då Hammarby, Häcken och Linköping alla har möjlighet att vinna guldet. Så här ser tabellen ut inför den sista omgången:

Hammarby 56 poäng. Målskillnad +42

Häcken 56 poäng. Målskillnad +39

Linköping 55 poäng. Målskillnad +46

/Jacob Ahlberg