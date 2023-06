Talangfull artist i versaler

21-åriga Ylwa Åberg från Kalvsund har sjungit lika länge som hon har pratat. Efter studier i låtskrivande i Göteborg och Växjö, gav ett songwriting-camp i Tyskland upphov till hennes nya singel – som för ovanlighetens skull är på engelska – All In or Out.

Ylwa Åberg, eller YLWA som hon kallar sig som artist, är aktuell med en pinfärsk singel som finns tillgänglig på samtliga streamingtjänster från och med den 2 juni. All In Or Out är en modern poplåt som inte tar många sekunder på sig att dra in lyssnaren i sitt somriga groove.

– Låten handlar om att jag liksom många andra måste arbeta för att må bra och den där efterlängtade fredagskvällen kan kännas både och bra och dålig. Men just den här kvällen som jag sjunger om är bäst och i stunden är det okej att glömma verkligheten ett tag, säger Ylwa Åberg.

Tyskt samarbete

Normalt sett sjunger och skriver Ylwa oftast sina låtar på svenska. Men All In Or Out har en lite annorlunda bakgrund än de flesta andra av hennes alster.

Ylwa som just nu går de sista veckorna på singer-songwriter-programmet vid Linnéuniversitet i Växjö, åkte i februari i år ner till Tyskland och ett songwriter-camp som universitet samarbetar med. Där träffade hon andra aspirerande låtskrivare från bland annat USA, Nederländerna och Tyskland.

– Jag träffade en tysk låtskrivare som heter Jan Fries som hade grundstommen till en låt. Jag tog mig an den och toplinade den. Det innebär jag att jag skrev melodi och text över hans låtskelett.

– Toplining är ett spännande arbetssätt som är vanligare utomlands än i Sverige. Jag är jättenöjd med All In Or Out. Först tänkte jag ge bort den till någon annan, men sedan tänkte jag att den blev så bra att jag behåller den själv, skrattar Ylwa.

Låten är ganska kort, bara två minuter och 23 sekunder. Något som enligt Ylwa blir vanligare och vanligare inom popvärlden.

– Jag gillar att den är kort. Det är den nya contemporary stilen. Tanken är väl att när låten är slut ska man direkt vilja lyssna på den igen. Sedan har man ju bara några sekunder på sig att fånga lyssnaren.

Produktiv låtsmed

I sommar flyttar Ylwa hem till Kalvsund igen. Då vill hon börja sjunga i Göteborgsoperans kör igen, vilket hon gjorde i många år innan flytten till Småland.

I slutet av sommaren planerar hon för nästa låtsläpp. Den här gången på svenska. Låten heter När vi var små och Ylwa har skrivit den tillsammans med sin bror.

– Det är faktiskt lite ökänsla i den låten, säger Ylwa.

För det var ju på öarna som allt en gång började. Ylwa beskriver hur hon har sjungit så länge hon kan minnas, lika länge som hon har kunnat prata. Hon sjöng sedermera i kulturskolan på öarna i många år och även i kyrkan.

– Jag har aldrig varit en fotbollstjej eller så. Allt har alltid handlat om musik. Min första låt skrev jag när jag var i tioårsåldern, säger Ylwa som förutom att sjunga även spelar piano.

Bara i år har Ylwa skrivit ett fyrtiotal låtar. Ibland skriver hon åtta låtar i veckan.

– Det är något vi jobbat med i skolan. Det är faktiskt otroligt att man kan få ur sig så många låtar som man är nöjd med. Men jag mår bra av att skriva musik. Det är min egenterapi, något jag gör i stället för att skriva dagbok.

Den första inspirationskällan var Veronica Maggio och hennes album Satan i gatan. Efter det lyssnade hon mycket på Miriam Bryant (”hennes göteborgska går igenom i hennes sång, precis som i min”.) Under senare år har Linnéa Henriksson varit en stor inspirationskälla.

– Jag har alltid älskat den svenska poppen. När det gäller Linnéa Henriksson gillar jag henne som artist, låtskrivare och sångerska. Hon har den där nerven och speciella känslan. Det där som gör att man tror på vartenda ord hon sjunger. Det är något som jag eftersträvar i min musik också.

Gärna låtskrivare och lärare

För den som vill se YLWA uppträda live kommer möjlighet till det att finnas i sommar. Den 11 augusti uppträder hon dels solo samt i ett par andra konstellationer under festivalen Eftersläckningen 5.0 på Björkö, som anordnas av Björkö Music Society som Ylwa också är engagerad i.

Om vi blickar framåt fem år i tiden, vad hoppas du att du gör då?

– Jag hoppas att jag har hittat en hållbar livsstil där jag kan kombinera låtskrivandet, gärna hos ett förlag eller skivbolag, tillsammans med yrke. Jag hade gärna utbildat mig till lågstadielärare, säger Ylwa.

Sjunga kommer garanterat Ylwa att fortsätta göra. Har man gjort det hela livet finns det ju ingen anledning att sluta med det.