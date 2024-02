Inställda färjor och flera incidenter i den hårda vinden.

Under fredagen har hårda vindar dragit in över västkusten. Upp till 35 sekundmeter har uppmätts i vindbyarna. Det har fått en hel del konsekvenser i vårt utgivningsområde, inte minst vad gäller kollektiv- och färjetrafiken.

Under några timmar på fredagsmorgonen låg trafiken Björköleden nere på grund av den kraftiga vinden. Hönöleden har dock kunnat trafikeras i skrivande stund. Vid 10-tiden var trafiken på Björköleden åter i gång.

Även den vattenburna kollektivtrafiken i Öckerö kommun, linje 296, har drabbats av inställda turer. Det har inneburit att exempelvis boende på Grötö och Kalvsund inte har kunnat ta sig från sina öar. I skrivande stund har Västtrafik ställt in samtliga turer under dagen, det kan dock komma att ändra sig om vädret skulle förbättras.

– Vi har tyvärr behövt ställa in turer i trafiken och det beror på de kraftiga vindarna. SMHI har varnat för kraftiga vindar i hela regionen. Vi uppmanar resenärerna att följa väderläget, och följa kollektivtrafiken via vår app Västtrafik to go eller på vår hemsida. Vår förseningsersättning gäller, säger Patrik Chi, presskommunikatör på Västtrafik.

Förutom inställda färjeturer har en hel del incidenter inträffat i vårt utgivningsområde. Ett axplock: Ett stort grenverk från den gamla linden på Torslanda kyrkogård har enligt uppdateringar på Facebook blåst ner över Kongahällavägen och träffat en bil under färd. I Syrhåla har taket blåst av en fastighet. På Hönö har ett antal fastigheter drabbats av strömavbrott. Björlanda har Björlanda strand tvingats stängas av efter att takpannor har flugit från en ladugård.