Det våras för jazzlegendaren

86 år fyllda håller kärleken till musiken Gilbert Holmström på tårna. En ny yngre generation jazzmusiker med saxofonisten Jonas Kullhammar och pianisten Mathias Landaeus i spetsen har gjort att Gilbert Holmströms musik fortsätter att nå ut till en yngre publik.

– Det är väl Jonas Kullhammar som har varit katalysatorn. Han har återutgivit skivor som jag har gjort på hans skivbolag Moserobie. Bland annat debutskivan Utan misstankar från 1965 och plattorna Tiden är kort och Konfrontation, säger Gilbert Holmström.

Livekonserter inplanerade

Genom Jonas Kullhammar har Gilbert Holmström kommit i kontakt med fler jazzmusiker i åldern 30-50 år. En av dem är pianisten Mathias Landaeus.

I slutet av september i år gjorde Landaeus Trio med Holmström och Kullhammar en bejublad spelning på den klassiska jazzklubben Fasching i Stockholm. En konsert som Dagens Nyheter under rubriken ”Fascinerande generationsmöte på Fasching” beskrev med orden: ”Landaeus Trio med tenorsaxofonisterna Gilbert Holmström och Jonas Kullhammar ger musiken liv, associationer och tidsmarkörer.”

Under hela 2024 är ytterligare ett antal spelningar inbokade tillsammans med Landaeus Trio. Den närmaste, som det ser ut nu, äger rum i Karlskrona i februari. Men även Malmö och Umeå finns uppskrivna i kalendern. Dock är inte någon Göteborgsspelning inbokad – ännu.

Att flyga till långväga spelningar, exempelvis Umeå, är inte längre aktuellt för Gilbert Holmström.

– Det slår lock för öronen på mig när jag flyger. Sedan hör jag inte ordentligt på ett tag efter det. Det funkar inte när man spelar jazz. Jag behöver höra mina medmusikanter, förklarar han.

Nyinspelad skiva på gång

Landaeus Trio med Gilbert Holmström och trumpetaren Erik Kimestad Pedersen (men utan Kullhammar) är också aktuella med en ny skiva som ska släppas i vår. I trion ingår även basisten Johnny Åman och Göteborgstrummisen Cornelia Nilsson (vars trumstil Gilbert beskriver som ”krispig och underbar”).

– Vi gjorde inspelningarna till skivan den 28 augusti i år. Det var verkligen jättekul. Erik Kimestad Pedersen är en ung norsk trumpetare bosatt i Köpenhamn som är otroligt duktig.

Den ännu inte namngivna skivan kommer enligt Gilbert Holmström innehålla fyra-fem av hans kompositioner. Bland annat en nyinspelning av Tryck på alla knappar från plattan Utan misstankar. Skivan kommer också innehålla musik som den italienske kompositören Ennio Morricone skrev som filmmusik till Sergio Leones Once Upon a Time in America (1984).

Gilbert Holmström har stor respekt för den yngre generationen svenska jazzmusiker som han beskriver som hantverksmässigt skickligare musiker än den generation han själv tillhör. Han sparar inte på berömmet till sina yngre medmusikanter.

– De är otroligt skickliga musiker. Alla håller en fantastisk nivå.

Det är inte bara nyinspelade skivor och kommande spelningar som håller Gilbert Holmström upptagen. Just nu håller han också på och gräver bland inspelningar han har gjort från olika tidsepoker, som eventuellt kan komma att återutges på skiva. Bland annat inspelningar med hans band Mount Everest från 2005.

– Det är positivt att man hela tiden har något som pågår. Det gör att jag känner mig inspirerad, säger Gilbert Holmström.

”Ett stycke jazzhistoria”

Trioledaren Mathias Landaeus menar att Gilbert Holmströms betydelse för svensk jazz är svår att överskatta. Han lyfter fram att det finns mycket för lyssnare att upptäcka från de olika decennier som Gilbert Holmström har varit aktiv, särskilt som han har gått igenom en lång rad olika faser och stilar genom åren.

– Gilbert är ett stycke svensk jazzhistoria och hans musik har betytt mycket för flera generationer jazzmusiker i Sverige. Ända sedan 60-talet har han inte bara inspirerat, utan dessutom fostrat flera viktiga yngre musiker som till exempel pianisten Lars Jansson och basisten Kjell Jansson med flera, musiker som i sin tur blivit förebilder för senare generationer såsom min egen, säger Mathias Landaeus.