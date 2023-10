Projektering av tvärförbindelsen nästa år

Det första spadtaget för den kommande batterifabriken i Syrhåla togs under ceremoniella former med västsvenska politiska digniteter som kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) och regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland Helén Eliasson (S) på plats, under onsdagen den 27 september.

Det projektet har, då det anses vara av så kallat riksintresse, gått fort att skrida till verket med, trots EU:s djupt rotade omtanke för områdets salamandrar och snokar.

Ett annat projekt med indirekt anknytning till batterifabriken har dragits desto längre i långbänk utan att några spadar symboliskt har satts i marken och plastglas med bubbligt innehåll lyfts mot regntunga göteborgska skyar.

Det handlar förstås om Torslanda tvärförbindelse.

Genomförandebeslut är taget

Den 25 augusti förra året föreslog Trafiknämnden att kommunfullmäktige i Göteborg skulle fatta ett genomförandebeslut om det förslag till tvärförbindelse som Trafikkontoret arbetat fram.

Den 24 november 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om ett genomförande av Torslanda tvärförbindelse, i enlighet med Trafiknämndens förslag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i frågan, skulle godkännas.

Trafiknämndens förslag, som grundade sig i trafikkontorets utredning, vars beslut togs av kommunfullmäktige efter stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i enlighet med trafiknämndens förslag… kompletterades med ett antal tilläggsyrkanden från S, V, MP och C som bland annat innehöll direktiv om bättre förutsättningar för hållbart resande, som till exempel buss och cykel.

Genomförs i två etapper

Projekt Torslanda tvärförbindelse utgörs av två etapper:

Etapp 1. Syrhålamotet. Motet planeras byggas om till cirkulation. Den här delen av projektet kommer att genomföras oavsett om tvärförbindelsen skulle bli av eller inte på grund av batterifabrikens placering strax norr om motet.

Men fanns det inte genomförandebeslut på själva tvärförbindelsen? Jo. Den utgörs av etapp 2. Men detaljplanen för tvärförbindelsen har inte blivit tillstyrkt i stadsbyggnadsnämnden. Efter att den – troligtvis – blir det måste detaljplanen även vinna laga kraft.

För etapp 2 av projektet, som utgörs av själva tvärförbindelsen, och arbeten längs den befintliga Nya Älvegårdsvägen, fanns två olika alternativ.

Det ena alternativet innebar att projekteringen för etapp 2 inleds under år 2025 efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Det skulle innebära att tvärförbindelsen kan stå klar för trafikpåsläpp till årsskiftet 2027-2028.

Det andra alternativet var att projekteringen inleds under 2024, efter att planen tillstyrkts i stadsbyggnadsnämnden. Det skulle innebära att tvärförbindelsen skulle kunna invigas till årsskiftet 2026-2027.

Stadsmiljöförvaltningen om 2024

Tidningen kontaktade stadsbyggnadskontoret för en uppdatering av läget, i oktober 2023.

Enligt dem kommer ombyggnationen av Syrhålamotet, det vill säga etapp 1 av projektet, att inledas under 2024. Det omfattar korsningen Fördelarvägen–Bulyckevägen.

Vad gäller för etapp 2, vilket av alternativen gäller?

”Projektering av etapp 2 startar troligen under 2024, det är avhängigt på att planen blir tillstyrken i Stadsbyggnadsnämnden. Det har varit tanken sedan genomförandebeslutet togs i kommunfullmäktige förra året. Så det är inget som har ändrats. Byggnationen är dock avhängig på att planen vinner laga kraft.”, skriver Joachim Engver-Jensen, projektledare på Stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad, i ett mailsvar till Torslanda-Öckerötidningen.