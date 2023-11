Influencer skramlar till årets movember

November, movember, mustashkampen. November är månaden som sätter fokus på Sveriges vanligaste cancerform, prostatacancer. Över 10 000 män drabbas varje år, vilket gör att mer pengar behövs till forskning, utveckling och bättre vård varje dag – året runt. Fredrik Svensson, mer känd under sitt instagramalias Freddevidgrillen, är en av många som samlar in pengar till prostatacancerförbundet under just november månad.