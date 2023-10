Minst två projekt pausas i Skra Bro

Exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad har tecknat ett avtal med Alhem om att hyresrätterna i kvarteret N2 i Skra Bro skjuts upp i maximalt 18 månader. Byggstarten skulle ha ägt rum i höst men pausas nu alltså. Kvarteret N2 är planerat att innefatta 100 lägenheter.

Enligt Icagruppen AB kommer även kvarteret N3, vars utveckling man delar med Alhem Fastigheter, att pausas. Det kvarteret innefattar nya lokaler för Ica Nära Björlanda och 56 hyresrätter.

Ica Nära Björlanda påverkas

Enligt Icagruppen AB:s presstjänst är det med hänsyn till omvärldsfaktorer som påverkar deras partners finansiering och genomförande som man väljer att pausa projektet.

”Just nu är det ett tufft ekonomiskt läge som påverkar bostadsbyggandet och för oss är det viktigt att vara lyhörda till omvärld och samarbetspartners. I dagsläget vet vi inte hur länge pausen varar. Projektet innefattar en omlokalisering av ICA Nära Björlanda, med butikslokal i bottenplan och bostäder ovanpå. Vi följer utvecklingen och har en nära dialog med våra samarbetspartners och övriga aktörer på området för planen framåt”, skriver Maria Elfvelin, pressansvarig för Icagruppen, i ett mail till Torslanda-Öckerötidningen.

Ica Nära Björlanda skulle preliminärt ha flyttat in i nya lokaler i centrumbebyggelsens kvarter N3 under 2025.

– Det är klart att det är tråkigt, men jag har samtidigt förståelse för situationen med bland annat inflation, krig och höjda räntekostnader, säger Marie Bäckman som driver Ica Nära Björlanda.

Hur länge byggstarten kommer att pausas och hur länge inflyttningen i de nya lokalerna dröjer vet inte Marie Bäckman. Men butiken kommer att kunna vara kvar i sina befintliga lokaler i väntan på att de nya färdigställs.

– Vi får försöka kämpa på i vår lilla butik och vänta ut de dåliga tiderna. Ingen vet hur lång pausen blir, om det blir tre månader, ett halvår eller ett år, säger hon.

Alhem Fastigheter AB utvecklar kvarteren N2-N5 i projektet Björlanda ängar. Företagets vd Jacob Hallberg kommenterar pausandet av projekten i ett mail till Torslanda-Öckerötidningen:

”Vi ser just nu över tidsplanen för hela projektet och följden av detta blir att vår planerade byggstart nu i oktober skjuts fram. Vi arbetar just nu med att ta fram en ny tidsplan och vår förhoppning är att det rådande världsläget stabiliseras inom kort så att det återigen finns ekonomiska förutsättningar för en produktionsstart. Det går i dagsläget ej att uttala sig om när vår byggstart kommer att ske men förhoppningen är under 2024.”

”Ingen oro över färdigställande”

Nina Larsson är projektansvarig för etapp 1, Björlanda ängar, i Skra Bro, hos exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad.

Hon bekräftar att Kvarteret N2 är pausat och att det pågår en förhandling om Kvarteret N3.

– Tidplanen för Alhems återstående två kvarter, N4 och N5, är osäker, säger Nina Larsson.

Egnahemsbolaget håller på att bygga 90 bostadsrätter (kvarterN6/N7) med planerad inflyttning under andra kvartalet 2025, vilket tidningen har skrivit om innan [Torslanda-Öckerötidningen 230603].

När det gäller Riksbyggen som ska bebygga den södra delen av området är läget mer osäkert. Byggandet av ett antal kedjehus skulle ha dragit i gång under året, men byggstarten har skjutits upp till 2024.

Är ni oroliga för projektets färdigställande i sin helhet?

– Vi är inte oroliga att projektet inte kommer att färdigställas. Vi ser det som en försening, säger Nina Larsson.

Göteborgs Stad håller just nu på att färdigställa den nya pendelparkeringen som kommer att vara klar efter årsskiftet.

De nya busshållplatserna kommer att öppnas nu i oktober.

Inne i området fortgår entreprenaden med gator och ledningar som planerat.

Närmaste planerade byggstarter är i dagsläget Egnahemsbolagets 98 bostadsrätter i kvarter N1 i januari 2024.

Stadsfastighetsförvaltningen har även planerad byggstart för Vård- och omsorgshemmet i området under andra kvartalet 2024.