Höstfest på Björlandaskolan

I förra veckan bjöd Björlandaskolans föräldraförening (B-FF) tillsammans med Björlandaskolan in elever, vårdnadshavare och lärare till en stor höstfest på skolgården en solig eftermiddag. Utöver att prova på olika lekaktiviteter, anordnade av elever på skolan, pågick det även försäljning av fika, saft och kaffe – som andra elever från skolan gjort. Mitt på skolgården pågick loppmarknad och ur högtalarna strömmade musik spelat av gårdens egna DJ i ett såpbubbelhav.

Både lotteriet och popkornförsäljningen blev en succé med hundratals sålda popcornstrutar och vinnarna av lotteriet gick hem glada med sina vinster.

Alla pengar som samlats in under höstfesten gick oavkortat till föräldraföreningen som i sin tur använder pengarna för kommande projekt och aktiviteter på skolan. Föreningen ser på höstfesten som ett första steg i många fester med liknande upplägg, där tillskottet till kassan kommer leda föreningen framåt. Men det är inte första gången föreningen arrangerar evenemang, så sent som i somras hade föreningen en uppskattad prova-på aktivitet med Björlanda Kile Segelsällskap för de barn som var segelintresserade.

– Höstfesten blev väldigt lyckad och uppskattad av alla närvarande på skolgården, berättar Dimce Storm, styrelsemedlem i B-FF, som passar på att skicka ett tack till de som bidrog till den lyckade höstfesten.

Om B-FF

Björlandaskolans föräldraförening är en ideell och oberoende förening för alla familjer med barn på Björlandaskolan. Föreningen vill stärka elevernas och föräldrarnas inflytande i skolan och kunna sätta guldkant på skoltiden med aktiviteter både under och efter skoltid.