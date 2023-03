Det enda huset för kultur i en stadsdel med 25 000 invånare

Sverige ställer in sig för tuffa tider. Inflation, ökade räntor, skenande matpriser är bara några av varningssignalerna.

I Göteborg råder det tuffa sparkrav inom de kommunala budgeterna. Inom kulturområdet är det särskilt dystert. ”Vi prioriterar välfärden” har kulturnämndens ordförande Pär Johansson (S) sagt till Göteborgs-Posten när förvaltningen tagit beslut om att göra besparingar på 28,5 miljoner kronor under 2023.

Det betyder bland annat att biblioteken i Göteborg närmast har köpstopp på nya medier under året. Det sparas även in på de kommunstöd som förvaltningen betalar ut. Hela nio miljoner ska sparas in där.

Kulturhuset Vingen har sedan verksamheten slog upp portarna 2005 olika former av stöd. Ett av de viktigaste har varit utformat som en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Vingen och SDN Västra Hisingen, och sedermera Socialtjänsten Hisingen efter att stadsdelsnämnderna avvecklades.

Partnerskapet, eller överenskommelsen, har hela tiden varit skriven på ett år, så det har hela tiden funnits en risk att den inte skulle förlängas. Nu har det skett. Vingen går miste om 360 000 kronor, vilket är den summan som partnerskapet renderat dem de senaste åren.

Enligt Helena Dahlgren, verksamhetschef på Vingen, är det förstås ett hårt slag mot kulturhuset. Mycket av den kulturella verksamhet som arrangeras på Vingen omgärdas nu av frågetecken.

Med tanke på kulturförvaltningens strikta sparbeting är det långt ifrån säkert att de är så pigga på att plocka upp finansieringsstafettpinnen efter att Socialtjänsten Hisingen släppt den.

Vi är omkring 25 000 människor i Torslanda. Jag kan tycka att vi är väl värda att kunna ta del av kvalitativa kulturaktiviteter utan att behöva åka in till centrala Göteborg.

På Vingen visas bland annat nya biofilmer, och det hålls ett mycket populärt musikquiz. Dessa verksamheter går enligt Helena Dahlgren bra. Men visst kan vi Torslandabor prioritera att se nästa biofilm på Vingen i stället för att åka in till stan. Och visst kan vi i större utsträckning gå på quiz där i stället för på en pub i city? Ta en fika i kaféet när vi är i krokarna.

Vingen behövs. Det är upp till oss invånare att göra vad vi kan för att inte förlora vårt medborgar- och föreningsägda hus vigt åt kultur och möten.