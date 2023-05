Största militärövningen på 30 år – så märks den här

Aurora 23 är den största nationella försvarsmaktsövningen på över 30 år i Sverige. Totalt kommer omkring 26 000 personer delta i övningen som sker både i luften, på marken och till sjöss. Mellan 27 april och 10 maj kommer övningens aktivitet främst synas i vattnet utanför Torslanda och i Öckerö kommun.

– Vi kommer vara här med dels vårt interna förband från amf4. Så man kommer se stridsbåtar, bevakningsbåtar och de fartyg som ändå brukar vara här. Sen har vi besök från övriga delar av marinen vilket betyder ett antal större fartyg som anlöper. På samma sätt har vi även internationella fartyg som anlöper, vilket bland annat innebär att vi har ett antal nato-flaggade fartyg som ligger i frihamnen just nu, berättar Johanna Frejme, kommunikationschef på Försvarsmakten.

Vad är det ni övar på här i vårt område?

– Vi övar på mycket med en av de delar vi övar på här längst Västkusten har varit mobilisering. Alla de som är krigsplacerade, eller har en uppgift via till exempel hemvärnet eller på annat sätt är krigsplacerade hos oss har fått öva på påmönstringen. Det betyder att de har fått komma in till oss, fått sin utrustning, blivit avprickade med kontaktuppgifter till närmast anhörig. I samband med att de blir inskrivna i systemet får de sin utrustning som för vissa ska skjutas in, man fåt testa sina skyddsmasker och liknande.

Vad kan delas

Det pågår samtidigt en diskussion, framför allt på många sociala medier, om vad som går och vad som inte går att dela både i sociala medier och privata chattar när det kommer till Försvarsmakten. Johanna Frejme menar att det handlar om att tänka sig för, men också förstå att Försvarsmakten ibland vill nå ut med information och skicka signaler utåt.

– När vi övar, så som nu under Aurora, så försöker vi göra det i ett så verkligt läge som möjligt. Och då vill vi inte att man röjer vår verksamhet. Vi räknar med att allt vi gör sänder signaler ändå, när det händer. Men vi vill inte tala om för någon innan något händer. Vi berättar aldrig det vi ska göra eller det vi gör – bara det vi gjort.

Ändå delas det ibland bilder eller berättelser om Försvarsmaktens aktiviteter i sociala medier ibland. Hur ser ni på att det delas?

– Generellt sätt kan man säga att vi inte vill informera om vissa saker. Men vi vill heller inte skapa rädsla när vi är ute och övar. Självklart går vi ut och kommunicerar att vi övar, exempelvis under en sådan här försvarsmaktsövning men inte i detalj vad vi gör. Är det så att man undrar över något. Gå in på Försvarsmaktens hemsida. Vill vi kommunicera något så står det där. Mer lokalt kan man också följa Älvsborgs amfibieregemente på Facebook eller Instagram. Där berättar vi också det vi vill berätta.

Sen finns det andra sidan av myntet, berättar Johanna. Ibland stöter folk på något som är utanför det normala och som faktiskt är av intresse för Försvarsmakten att få ta del av.

– Känns något fel eller konstigt och avvikande från det normala. Ja då kan man tipsa Försvarsmakten om det man sett, avslutar Johanna Frejme.