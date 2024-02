Miljöpris till bärgade hummertinor

När Torslanda-Öckerötidningen träffade Per-Olof Samuelsson i somras stod han bland uppfiskade hummertinor i Fotö hamn och sorterade mellan de redskap som var allt för trasiga för att gå att rädda och de som möjligen kunde sparas och säljas vidare.

Per-Olof har sedan 2017 drivit ett projekt, som startade i Sotenäs, för att fiska upp spökfiskande utrustning från havets botten. I år togs projektet till Öckerö kommun och så sent som i förra veckan, på båtmässans första dag blev projektet tilldelat årets miljöpris, tillsammans med de två andra organisationerna Strandstädarna och Clean Sea.

Tre pristagare

Sweboats motivering vid nomineringen av projektet löd: ”Dessa tre initiativ gör en mycket stor och synlig insats på västkusten – att städa stränder från sopor och spökgarn. Varje år samlas tonvis av skräp och sopor in av dessa frivilliga organisationer och tack vare P O Samuelssons initiativ att via fem kommuner på Västkusten samla in hummertinor, kräftburar och garn.”

Juryn består av Sweboats miljögrupp, en representant från Förbundsstyrelsen samt en sakkunnig och priset är på 25 000 kronor.