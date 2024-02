Kommunen kommenterar polisens utspel om påskfirandet

En förkylning hindrade Andréas Alderblad från att vara med på kommunfullmäktigemötet i januari där polisen konstaterade att det från och med nu och i framtiden kommer behövas tillstånd för att ha påskfyrar i Öckerö kommun. Samma möte där polisen tydligt uttalade att påsktraditionen i Öckerö kommun – så som den går till idag – inte kan fortsätta. Mängden brott och ordningsstörningar är för många i Öckerö kommun under påskhelgen, konstaterade lokalpolisområdeschef Daniel Norlander.

Men informationen var inte ny för Andréas Alderblad. I det nära samarbete som han har med polisen som säkerhetschef i Öckerö kommun, var han väl införstådd i det budskap som polisen förmedlade. Och han håller med dem.

– Påskfyrar och påskfrågan har dividerats fram och tillbaka och hanterats på många olika sätt genom åren här i Öckerö kommun. Men nu har vi det svart på vitt. Enligt ordningslagen är det en tillstånd- eller anmälningspliktig tillställning. Punkt. Det betyder att den som tänder en påskfyr utan tillstånd begår ett brott.

Reglerna gäller alla

Påskfyrarna i Öckerö kommun är flera. Vissa står på kommunal mark, andra på privat. Men det spelar ingen roll längre, meddelade polisen. Alla fyrar behöver söka tillstånd och då kommer både kommun, räddningstjänst och andra parter få yttra sig om det är lämpligt att ge tillstånd till sammankomsten.

– Är det till exempel så att man vill ha en påskefyr på kommunens mark, då kommer man behöva skicka in en anmälan till polisen. Och sen samlar de in, till exempel, kommunens åsikter. Och i detta fall blir vi även markägare – så då får kommunen även yttra sig i den frågan, vilket innebär att kommentarer om miljöaspekten, brandskydd och markförhållanden spelar in.

Hur blir det med brasor på privat mark? Kommer både polisen och kommunen yttra sig där?

– Ja, absolut. Polisen är tillståndsenhet. Det är de som bedömer och beslutar. I samband med det kommer vi som kommun bli tillfrågade. Och det är ju också det som är en stor fördel vid sådana här större tillställningar – då kan ett evenemang komma alla relevanta parter till känns, både polis, räddningstjänst med flera. Och det är bra.

Även detaljplaner, miljöaspekter och vem som förvaltar marken kommer spela in i bedömningarna från polisen och yttrande parter. Men på kommunfullmäktige så stod polisen och föreläste utifrån att påsken 2024 antagligen inte kommer bli så mycket annorlunda jämfört med tidigare år. Detta trots att man nu arbetat fram juridiken bakom påskbrasorna. Även den bilden, att det inte blir så stor skillnad i år, delar Andréas.

– Ja, jag delar samma bild som polisen. Påsktraditionen, så som den är – och den är olika på alla öar – den kan inte fortgå. För det är inte lagligt. Kommunen har inget emot traditionen i sig, med påskfyrar. Men det måste göras på ett sätt ett annat sätt utan vare sig ordningsstörningar eller brott.

Vad kommer kommunen göra för att se till att det går till på ett annat sätt?

– Det här är en långvarig tradition, vilket man får ha klart för sig. En förändring kommer inte hända på en sekund. Men vi samarbetar och har ett brottsförebyggande arbete – under flaggan trygg i Öckerö. Sen handlar det om breda informationskampanjer, vilket jag vet att bland annat polisen har på vissa skolor. Svensk lag gäller överallt – vare sig det är påsk eller inte.

Kommer ni stoppa en fyr?

– Vi har inte mandatet att upplösa en otillåten folksamling. Men vi samarbetar med polisen genom att förebygga och informera. Men upplösa otillåtna folksamlingar eller avvisa folk – det är polisiärt.

Kommer det ansökas om en utökad polisiär resurs under påskperioden?

– Ja, troligtvis. Vi samarbetar med polisen kring detta.

Om du fått önska – hur hade påsken kunnat se ut?

– Då får det bli en påsk utan ordningsstörningar eller brott begångna. Och att alla tillstånd är på sin plats. Som jag sa tidigare, kommunen har inget emot traditionen i sig. Men det är inte okej att den fortgår på samma sätt som idag, avslutar Andréas Alderblad, säkerhetschef Öckerö kommun.