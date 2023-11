Polis på plats på Hönö

Med fokus på invånarnas uppfattning om trygghetsnivåerna i Öckerö kommun samlade representanter från kommunen, polisen och Connect Bus in åsikter från Öckerös invånare i veckan som gick. ”Det är generells sätt väldigt tryggt i Öckerö kommun, men vi ser ändå problem med framför allt buskörning och skadegörelse här. Dessutom ser vi även en sämre anmälningsgrad än önskvärt”, säger Öckerös kommunpolis Anna Pettersson.

De flesta stannar när de får frågan om de vill vara med och svara på enkäten. Öckerö kommuns säkerhetschef Andréas Alderblad står med reflexväst framför en parkerad polisbil och pratar med så många han kan om frågan kring trygghet i Öckerö kommun. Reflexvästar syns även på personal från Connect Bus och på två poliser, som även dem pratar med de som går förbi och försöker få så många som möjligt att svara på deras gemensamma medborgarenkät.

Det är framför allt i den årliga medborgarenkäten som det ges möjlighet att påverka det kommande medborgarlöftet; en samlad insats mellan både kommun, polis och andra intressenter så som Connect Bus eller Trafikverket, för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Fokus ligger på frågan om trygghet, eller otrygghet. Men också med extra nischade frågor som kan handla om tiden kring påsk ute på öarna eller den allmänna trafiksituationen som råder.

– Jag skulle säga att det är många som pratat med oss idag som säger att Öckerö kommun är en väldigt trygg plats att bo på. Men det är klart att det händer saker som vi alla behöver hjälpas åt med, säger Anna Pettersson, kommunpolis i Öckerö och Torslanda.

Och då handlar det framför allt om trafiksituationen i kommunen med återkommande buskörningar på moped och annan vårdslös körning på kommunens gator. Trafiksituationen sticker ut, menar Anna.

– Och då är det viktigt att vi från polisens sida gör vårt jobb ordentligt och är här när den här typen av misstänkta brott begås. Men det är också viktigt att många föräldrar tar ansvar för sina barn och deras fordon och ser så att de är i ordentligt skick och framför allt pratar med sina barn om deras beteende i trafiken. Det handlar om att alla måste hjälpas åt.

Vilka utmaningar ser du att Öckerö står inför när det kommer till de delar där det finns upplevd otrygghet?

– Något vi gärna skulle vilja se bli bättre är att fler ska våga ringa till oss. Både för att anmäla, och för att tipsa om man ser något. Det är viktigt att polisen blir kontaktad i det direkta skeendet och inte i efterhand. För vi vill gärna komma ut direkt och hjälpa till när det händer. Vi har ju till exempel sett en del skadegörelse här ute, där vi också märkt att anmälningsgraden är låg. Man ser saker hända här ute och så anmäler man inte till polisen. Då är det väldigt svårt för oss att göra något åt det, menar Anna Pettersson.

– Det är därför vi har frågor som sätter fokus på påskfirandet, trafiken, situationen med droger, skadegörelser och liknande i medborgarenkäten. Med våra enkäter kan vi pinpointa mer vad det är som kan vara problem, vilket hjälper oss få en tydligare bild, fyller Andréas Alderblad, säkerhetschef i Öckerö kommun i.

Genom att få in invånarnas åsikter om vad det är som skapar trygghet, eller otrygghet, i kommunen kan arbetet enklare gå framåt. Enkäten går att svara på via kommunens hemsida under en period nu på hösten, berättar Andréas som sen påpekar, precis som kommunpolis Anna Pettersson, att det finns ett problem med anmälningsgraden i Öckerö kommun.

Vilka situationer finns det där invånarna inte ringer till polisen?

– Det kan faktiskt handla om alla möjliga sorters brott, där det i många fall kanske löses internt. Ibland, om något händer till exempel runt påsk, så är man inte lika benägen att anmäla. Buskörning är också en sådan sak där många inte anmäler. Polisen kan inte göra något om det inte får reda på att det händer. De finns till för vår skull, så att tipsa dem är en bra utgångspunkt, säger Andreas.