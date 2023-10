Begagnat får nytt liv i kommunens förskolor

Sedan en tid tillbaka har Öckerö kommun handlat saker och prylar på second hand till kommunens verksamheter. Till förskolan inhandlas bland annat tyger, utklädnader och kastruller till barnens lekar utomhus. ”Det handlar om att minska och ha en ansvarsfull konsumtion”, säger Maja Rapo, utvecklingspedagog i Öckerö kommun.

En onsdag i oktober står Maja Rapo och Sara Brugård, båda inom Öckerö förskola, utanför Klova Second hand och väntar ivrigt på att gå få in. Där inne ligger nämligen en pryl Sara såg redan helgen före när hon var där privat och väntar på dem.

– Bara ingen annan har köpt den. Hoppas den finns kvar. Det hade varit helt perfekt för oss, säger Sara.

Vi går in i butiken och upp på övervåningen och ser då hur det står en jättestor knallgrön skärm i ett hörn och väntar på att plockas upp av förskolepersonalen. Det är en så kallad greenscreen, som kan användas vid videoproduktion för att tillverka video med specialeffekter.

– Det är en sådan här som meteorologerna använder i tv, berättar Sara.

– Vi jobbar med digitalisering i förskolan och då vill vi ha saker som får barnen att vara mer kreativa. Som en del i det har vi bland annat satt ihop en mobil videoutrustning med iPad och appar som barnen kan använda för att göra egna filmer, fyller Maja i.

Öckerö kommun har efter sommaren tecknat avtal med kommunens second hand-butiker för att ha möjligheten att inhandla där till kommunens verksamheter. Avtalet är tecknat med Klova Second Hand på Hönö och Röda korset Second hand på Öckerö. Anledningen är att underlätta arbetet att nå till Agenda 2030 och få till en mer hållbar konsumtion i samhället.

Än så länge har det inhandlats diverse trälådor, burkar och underlägg för att sortera och underlätta när det är dags för pyssel i förskolorna, berättar Sara.

– Och så har vi handlat en hel del saker till ett utekök som barnen leker vid på Hälsö. Till exempel kaffekannor i emalj, kastruller och liknande.

Dessutom finns det pedagogiska vinster i att många barn kanske själva har varit med sina föräldrar och rensat hemma och kört hit saker de inte behöver längre, berättar Maja.

– Nu ser de hur sådant kan komma till användning för dem själva, eller andra. Det handlar om att minska och ha en ansvarsfull konsumtion.

Dagens greenscreen-fynd visar sig vara den enskilt dyraste prylen som hittills inhandlats från någon av öarnas second hand. Men det går att motivera väldigt enkelt, tycker Sara.

– Jag vet inte hur många gånger vi har haft uppe att vi vill köpa en greenscren i någon av våra upphandlingar men helt enkelt konstaterat att det varit ett för dyrt inköp. Den här kostar kanske en femtedel så mycket som en ny och kommer komma väl till användning i vårt digitala makers space. Där kommer dessutom skärmen delas mellan åtta olika förskolor, så trots att den kostar 1000 kronor här idag, så blir den kostnaden snabbt rimlig när det delas på alla förskolorna, avslutar Sara.