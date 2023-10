En gymnasietid som öppnat dörrar till världens alla hörn

200 elever från 100 nationaliteter. Fanny och Vilde valde en gymnasieväg som tog dem till UWC i Norge. Bland djupa fjordar och storslagen natur fick de båda två års studier som förändrat och format dem – för all framtid.

För landets niondeklassare närmar sig torsdagen den 8 februari 2024 med stormsteg. Det är sista dagen för att söka gymnasium inför nästa läsår. Nytt kapitel i livet och starten på banan in i både vuxenvärlden och framtida yrkesvägar. För många ett svårt val där det bara känns som ytterligare tre år av studier innan man äntligen får ta studenten.

Men det finns också många olika sätt som gymnasietiden kan ta form. Två som fick en speciell gymnasietid, med två år spenderade bland norska fjordar på college är Fanny Skarin och Vilde Helm, som båda tog studenten från internationella internatskolan United World College Red Cross Nordic i Norge i våras.

Nya äventyr i andra ring

Fanny och Vilde möttes under antagningsprocessen till UWC, en global utbildningsrörelsen som erbjuder tvååriga gymnasieprogram baserade på det högskoleförberedande IB-programmet. Fanny, född och uppvuxen på gränsen mellan Torslanda och Björlanda, läste två år på IHGR, International High School, i Göteborg före det att hon ansökte till UWC. Vilde läste sina första två år på Den Seglande Gymnasieskolan i Öckerö kommun. Men när de båda bytte skola var UWC ett självklart val – och att få studera i Norge lockade dem båda.

– Det är helt klart ett fantastiskt läge för ett internat. Skolan ligger precis vid en fjord, utspritt som en liten egen by. I klassrummet kan man sitta och titta ut över vattnet och känslan att nästan mitt ute i ingenstans – det lockade på ett sätt. För att inte tala om skolans inriktning på både miljö, natur och första hjälpen, något jag kommer ha nytta av när jag studerar vidare till läkare, berättar Fanny.

– Jag håller med Fanny. Vad lockade inte med denna skola och plats. Det är otroligt vackert i Norge och det fantastiska studieupplägg som UWC erbjuder passade mig perfekt, flikar Vilde in och fortsätter:

– Det är den nationella kommittén i varje land som bestämmer var en sökande hamnar efter ansökningsprocessen, då UWC har totalt 18 skolor på fyra kontinenter. Men chansen är rätt stor att vi som söker genom Sverige hamnar i till exempel Norge och det passade mig jättebra. Jag älskar att vandra och vandringslivet och friluftslivet är guld i Norge. Dessutom fick jag dela det med folk från hela världens hörn. Det är helt fantastiskt.

Fullspäckat schema

Under sina två år på UWC Norge deltog Fanny och Vilde i IB-programmet (International Baccalaureate-programmet), vilket innebar att de studerade kurser ur sex ämnen, tre på högre nivåer och tre standardnivåer, under två år. Programmet motsvarar det svenska gymnasieprogrammet och ger behörighet till Universitetet. Det breda och globala fokuset på IB gjorde det möjligt för dem att anpassa sin utbildning efter sina intressen och mål, både under studietiden och den fritid som de spenderade i Norge.

– Det är det som nästan är grejen med att åka utomlands och plugga på UWC. Skolan är toppen och fritiden går att fylla med så otroligt spännande saker, massa som arrangeras av skolan, berättar Fanny.

– Allt från specifika hobbys så som att syssla med musik, sport, skriva, skapa, måla. Eller att gå första hjälpen kurser. Det gjorde vi båda, vilket innebär att vi, på fritiden, läste en och en halv timma första hjälpen varje vecka under ett års tid. På samma sätt finns det möjlighet att engagera sig i grupper och föreningar med allt från diskussioner om klimat och liknande. Jag har vandrat otroligt mycket, till och med klättrat med ishackor!, berättar Vilde.

Elever från världens alla hörn

Endast ett fåtal elever kommer från samma land, vilket gjorde att Fanny och Vilde hade sina närmsta klasskamrater från nära 100 olika nationer under de två år som de gick på skolan.

– Det otroliga nätverk som man skapat sig under dessa år är fantastiskt. Skolans fokus på interkulturell förståelse, mångfald med mera är otroligt givande. Speciellt nu i en tid när segregation och många problem i samhället går ut på att man inte förstår varandra, eller varandras bakgrunder och värderingar och var de kommer ifrån. Att då gå i en skola som ger insikter i olika kulturer och ge perspektiv från olika bakgrunder. Det har betytt mycket för mig, säger Fanny.

– Det är fantastiska, ambitiösa studenter och tonåringar som går på skolan. Och många av dem vet jag kommer bli vänner för livet. Det blir ju speciellt att bo på internat och att bo med människor från 100 olika nationer. Tänk vilken fantastisk kompott av människor det är! Olika nationaliteter, religioner, kön, sexuell läggning. Det är en otrolig mångfald och någonstans blir det som att världen är ens klassrum. Det ökar törsten för att lära sig mer men också insikten i att förstå hur lite vi vet, fyller Vilde i.

Var dig själv

För de som överväger att ansöka till UWC, ger Fanny och Vilde några värdefulla råd. De betonar vikten av att vara sig själv genom hela ansökningsprocessen och att visa sin äkthet. De uppmanar också potentiella ansökande att ta chansen och inte ha för höga förväntningar, eftersom antagningsprocessen är mycket konkurrenskraftig.

UWC Norge och en gymnasietid utanför Sveriges gränser blev till slut ett val Fanny och Vilde gjorde som gav dem en unik tid i livet, som de båda ser som en erfarenhet som hjälpt dem förstå och uppskatta mångfalden i världen samtidigt som det gett dem en stark önskan att göra en positiv förändring i framtiden. Och båda uppmuntrar de som kan att göra samma resa.

– Var dig själv genom hela ansökan. De letar inte efter folk som är perfekta eller som gör allt möjligt. De vill ha elever som är intresserade av att göra något i världen som har framtidsdrömmar. Man behöver inte ha planer. Bara man har den där lilla gnistan. Jag skulle säga det att man ska vara sig själv. Då kommer man ha stor chans. Stort lycka till. Ha inte för höga förväntningar. Men ha mycket hopp, berättar Fanny.

– Ta chansen att söka. Jag tror både jag och Fanny med handen på hjärtat kan säga att det är något av det bästa vi gjort i våra liv. Ta chansen, du kommer inte ångra dig, avslutar Vilde.