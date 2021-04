Veckans uppdatering

Förra vecka skrev jag om att antalet nya fall ökade kraftigt här i Västra Götalandsregionen, i Öckerö kommun och stadsdelen Västra Hisingen. Nu måste jag tyvärr återigen komma med dåliga nyheter. Under vecka 12 hade vi en ökning med 22% av antalet nya fall av Covid-19 i Västra Götalandsregionen. Det ökade från 6152 under vecka 11 till 7515 nya bekräftade fall under vecka 12. Denna ökning gör att jag börjar bli allvarligt orolig. Vad kommer det få för effekter på antalet Covid-patienter på våra sjukhus? Igår fick vi svaret: antalet inneliggande på våra sjukhus i Västra Götalandsregionen ökade med 79 patienter (27%) på bara tre dagar!

Fredagen den 26 mars var det totalt 288 inneliggande på VGRs alla sjukhus och på måndagen den 29 mars var det 367 inneliggande patienter. Utav dessa låg 53 på IVA. Det intressanta är att antalet inneliggande ökade dramatiskt men antalet på IVA har ännu inte ökat. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset var det 197 inneliggande patienter i måndags jämfört med i fredags då det var 170. En ökning med 27 patienter. Av de inneliggande fick 32 IVA-vård.

OBS, alla siffor är nettotal, då det skrivs in och ut många patienter varje dag.

Det är också skrämmande när vi ser på rapporten av antalet nya fall av Covid-19 under vecka 11 i Öckerö kommun och Västra Hisingen. Vi har nu haft en ökning i Öckerö kommun fem veckor i rad. Antalet var 54 nya fall av Covid-19 per 10 000 invånare. Men när vi ser på Västra Hisingen så var ökningen än värre, där ökade det med hela 64%. I rena siffor ökade det till 64 nya fall per 10 000 invånare. Det är lika högt som Lerum hade, vilket är den kommun med den högsta spridningen av alla 49 kommunerna i VGR.

Jag måste peka på att det bara är vi själva som kan hjälpa till att vända denna förskräckliga utveckling. Vi alla måste ta vårt eget ansvar och följa alla de skärpta rekomendationerna som smittskyddet i VGR har förlängt till den 18 april. Regionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg har idag bett mig förmedla följande till er;

Träffa bara dina närmaste

Undvika alla platser med trängsel

Handla ensam

Använd alltid munskydd i kollektivtrafiken

Vaccinationsrapport

Vaccinationen fortsätter i fas 2. VGR har till och med vecka 12 levererat ut 286 632 doser. Fram till och med vecka 11 hade 10,8% av alla vuxna fått dos 1 och 4% har fått dos 2.

Under vecka 13 kommer det att skickas ut ytterligare 33 622 doser, där den största delen går till vårdcentraler för att vaccinera de äldre i fas 2. Just nu är det paus för AstraZenecas vaccin för de som är under 65 år och ges bara till de som är äldre än 65 år.

Nu stundar påsk, en högtid som vi normalt firar med familj och vänner, men i år måste vi likt som förra året förändra vårt firande. I år måste vi inte bara tänka på oss själva utan också på våra medmänniskor och alla de som sliter så hårt på våra sjukhus. Uppmaningen är tydlig, följ alla direktiv!

Jag vill trots dessa dystra nyheter ändå önska er alla en riktigt Glad Påsk men fira bara med dina närmaste och käraste.

Fotnot: på www.1177.se finner ni uppdaterad information om vaccineringen i VGR eller ring VGRs nya informationsnumret om Covid-19: 010-473 94 30.

/Håkan Lösnitz, Regionråd