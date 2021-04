Veckans uppdatering

Graferna här till höger visar att vi haft en liten nedgång av nya fall per 10.000 invånare under vecka 13 jämfört med vecka 12 i både Västra Hisingen och Öckerö kommun. I Öckerö kommun är nedgången större där det gått från 39 fall vecka 12 till 26 fall vecka 13 per 10.000 invånare.

Den 14 april fanns det totalt 374 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 60 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset var det 201 personer inneliggande patienter varav 31 på IVA.

OBS, alla siffor är nettotal, då det skrivs in och ut många patienter varje dag.

Antalet inrapporterade avlidna i Sverige den 12 april (enligt FHM) var 13621 och i VGR har det ökat med 10 till 2238.

Vaccinationer

Vaccinationerna fortsätter i fas två och med fokus på de äldsta först samt att utjämna skillnaderna i regionen mellan olika kommuner och vårdcentraler. Under vecka 15 kommer det att levereras 60 600 doser, där majoriteten går till vårdcentraler.

Ta hand om er och de som ni håller kära.

/Håkan Lösnitz, Regionråd och T-T red.