Veckans uppdatering

Som den positiva person jag är (eller försöker vara i alla fall) så har jag alltid lagt fokus på det som man kan glädja sig över här i livet, glaset är halvfullt och inte halvtomt. Denna vecka kan jag då med lite fröjd i sinnet rapportera om att vi vecka 13 hade ett minskat antalet nya fall jämfört med vecka 12. Det var under vecka 13 totalt 6642 nya fall av Covid-19, vilket är 871 fall (12%) färre än vecka 12. Den stora frågan är, har vi nu ”peakat” i tredjevågen eller har påskfirandet drivit på smitta? Det ska bli oerhört intressant att se rapporten för vecka 14 när den kommer.

När vi tittar på smittspridningen i Västra Hisingen och Öckerö kommun under vecka 12 så hade vi äntligen en nergång. Det minskade i Västra Hisningen från höga 64 till 56 nya fall per 10 000 invånare och i Öckerö kommun minskade det från 54 till 39 nya fall per 10 000 invånare. Notera att detta är fortsatt mycket hög spridning men glädjande när det börjar gå åt rätt håll.

Det är dock inte lika lätt att vara positiv och glad när vi ser på antalet inskrivna på våra sjukhus i VGR. Det gick till exempel upp med 79 patienter bara mellan långfredagen och annandag påsk. Detta skapar en oerhörd belastning på den så redan tröttköra sjukvårdspersonalen. Idag den 7:e april hade vi totalt 388 inneliggande patienter på regionens alla sjukhus varav 65 som får IVA-vård. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset var det 217 Covid-patienter, varav 37 ligger på IVA-avdelning. Här noterar vi att detta är nivåer som skapar en extremt hög arbetsbörda inom sjukvården då detta till och med är högre än när det var som värst under första vågen förra våren.

Vaccinationsrapport

Det börjar se lite bättre ut på vaccinationsfronten. Vecka 14 kommer det levereras nästan dubbelt så många som de tidigare veckorna, antalet doser som skickas ut i VGR är 69 740. Även prognosen för de närmaste veckorna visar på liknande mängder. Det har fram till och med vecka 13 levererats ut totalt 329 054 doser till de olika platserna där det vaccineras i regionen. Just nu vaccineras de som är i fas 2 vilket är de som är 65+ samt några riskgrupper. För närvarande får de som är 75+ sin vaccination och när de är klara så kommer de som är 70+ kallas och så vidare. Allt fokus ligger på de äldre vilket gör att det är paus för all hälso- och sjukvårdspersonal från fas 1 och 2 för närvarande.

Vi kan se i statistiken att vaccinationen börjar ge tydlig effekt då det numera är näst intill inga smittade på våra äldreboenden och bland de inlagda på sjukhusen är det mycket färre patienter över 80 år. I överenskommelsen mellan SKR och Regeringen, som jag var med och fattade den 1 april, så är målet att alla över 65 skall ha blivit erbjudna minst en dos senaste den 16 maj och alla över 18 år i Sverige skall ha blivit erbjudna minst en dos senast den 15 augusti.

Allt detta gör att det börjar kännas lite hoppfullare, både att våren är här med allt vackert som det innebär men också att vi kan börja se ljuset i vaccinationstunnelen på riktigt. Så snälla Ni, försök att kämpa på lite till, gör det för dig själv, dina nära och kära, för all vår fantastiska sjukvårdspersonal och för oss alla.

Fotnot: på www.1177.se finner ni uppdaterad information om vaccineringen i VGR eller ring VGRs nya informationsnumret om Covid-19: 010-473 94 30.

/Håkan Lösnitz, Regionråd