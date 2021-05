Veckans Covid-uppdatering

Jag har nu rapportera om Corona och Covid-19 i långt över ett år och vill inget hellre än att sluta med detta. Tänker på den dagen när jag kan skriva att vi inte har några nya fall eller än bättre, vi har inga som ligger i respiratorer nersövda 23 timmar om dygnet längre. Jag längtar så evinnerligt efter den dagen, men som jag lovat många så kommer jag fortsätta att rapportera så länge det krävs och behövs.

Denna veckan är jag mer försiktigt positiv. När vi ser antalet nya fall av Covid-19 i regionen under vecka 17 så har det minskat från vecka 16 men endast med 3%. Det betyder att den så kallade minskningstakten har gått ner. Det var 5316 nya fall av Covid-19 under vecka 17 jämfört med 5467 nya fall under vecka 16. Det vi enkelt kan konstatera är att det är fortsatt många som blir sjuka i Covid-19 så även om fler och fler är vaccinerade av de äldre är smittan stor och spridd i vårt samhälle.

När vi tar en titt på våra sjukhus i regionen så fortsätter nedgången men tyvärr inte bland IVA-patienterna där det tvärtom ökar. Idag den 5 maj var 278 inlagda, av dessa fick 70 IVA-vård. På vårt Göteborgssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, var det 152 inlagda och 37 på IVA-avdelningen. Som vi kan se är det fortsatt ett stort antal som är så sjuka att de ligger på sjukhus eller än värre behöver intensivvård.

Förra veckan visade jag att Öckerö kommun hade en större ökning av antalet nya fall under vecka 15 och hoppades att det var en engångsföreteelse men tyvärr ser det inte ut så. Ökningen fortsatte under vecka 16 och ökade med 22%. En ökning från 27 till 33 nya fall av Covid-19 bland 10 000 invånare. Nu gäller det att alla börja ta sitt ansvar igen och att vi kan bryta denna negativa trend.

Västra Hisingen hade en mer positiv utveckling och hade för första gången på länge lägre spridning än Öckerö. Det var 31 nya fall av Covid-19 per 10 000 invånare under vecka 16 vilket är en minskning från höga 43 under vecka 15. Trots det har Västra Hisingen den näst högsta spridningen bland alla stadsdelarna i Göteborg.

Vaccinationsrapport

VGR vaccinerar i huvudsak inom fas 3. Det varierar dock hur långt vaccinatörerna i Västra Götaland har kommit. Till och med vecka 17 har totalt 582 876 doser levererats till olika mottagare i VGR.

Alla över 60 år kan nu boka tid hos valfri vaccinatör i hela Västra Götaland. Personer i riskgrupp alla åldersgrupper med tät kontakt med sjukhusen kallas av sjukhusen. Övriga personer i riskgrupp 50–59 år kan boka tid hos valfri vaccinatör från vecka 20, det är samtidigt som samma åldersgrupp i fas 4 preliminärt kan börja boka tid. Yngre i riskgrupp som inte kallas av sjukhus kan boka tid från vecka 23.

Om man som vill boka tid är i rätt ålder och i rätt fas ska man kunna boka sin vaccinationstid var som helst, utan krav på att vara listad.

Jag hoppas att alla, som vill, får sitt vaccin så snart det går. Men till dess måste vi fortsatt vara försiktiga och följa restriktionerna. Lite glad blev jag dock i helgen som var när jag kunde se en fotbollsmatch som spelades på Hästeviksplan. Då kunde jag känna lite mer hopp och lite extra vårvärme spreds i kroppen.

/Håkan Lösnitz, Regionråd