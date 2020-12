Västra Hisingens allra sista nämndmöte genomfört

Det sista ordinarie nämndmötet i Västra Hisingen ägde rum i Vingen i tisdags – och digitalt via Teams. Efter ett år som fullkomligt överskuggats av den pågående Coronapandemin lämnar nämnd och förvaltning nu över ansvaret till centraliserade nämnder och förvaltningar i staden.

2020 års sista sammanträde, och nämndens sista möte någonsin*, blev en ganska kort historia.

Ann Eriksson, folkhälsoutvecklingsledare i Västra Hisingen, redogjorde i ett muntligt föredrag för vilka folkhälsofrågor som varit prioriterade i stadsdelen under 2020. Bland dem märktes bland annat satsningar på att ge barn en god start i livet och under skolåren, samt insatser mot psykisk ohälsa vilket bland annat har innefattat samverkan mellan primärvården, ungdomsmottagningarna och elevhälsan. Stadsdelen har också arbetat aktivt för att skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet. Vissa av aktiviteterna inom de olika prioriteringsområdena blev av naturliga skäl påverkade av den pågående pandemin, men kommer drivas vidare efter att stadsdelsförvaltningen avvecklats.

Stadsdelen har under 2020 omfördelat folkhälsomedel för insatser gällande covid-19 med 250 000 kronor, vilket bland annat gått till stärkt anhörigstöd, hemsjukvård och diverse insatser vid äldreboenden (bland annat inköp av surfplattor för att motverka social isolering och byggandet av säkra mötesväggar i plexiglas).

Nämnden godkände efter föredraget ett samverkansavtal om folkhälsoinsatser i Västra Hisingen för de kommande två åren under förutsättning att likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Samverkansavtalet finansieras enligt 50/50-principen. Den totala ersättningen enligt avtalet är 2 266 440 kronor per år, varav stadsdelens del är 1 133 220 kronor per år.

Ökad smittspridning

Stadsdelsdirektör Sergio Garay, som efter nyår lämnar sitt uppdrag och för att bli förvaltningschef för äldrevård och sjukvård i Halmstad kommun, redogjorde kort för ekonomin i stadsdelen inför avvecklandet. Han konstaterade att mötet låg tidigt i december därför var inte alla novembersiffror helt klara. Men det föreligger inga stora skillnader mot budget. De avvikelser som finns är positiva.

Vidare konstaterade han att smittspridningen av Corona ökar i samhället i stort och även i stadsdelen. I oktober hade Västra Hisingen lägst antal positiva testsvar i staden i sin personal. Omkring 1 procent av de testade var då positiva. Sista veckan i november hade den siffran stigit till att 6-7 procent av de testade i personalen fått tillbaka positiva covid-19-test, vilket ligger kring snittet i staden.

Öppen dialog har präglat arbetet

Nämndens ordförande Rickard Eriksson (M) höll avslutningsvis ett anförande där han tackade ledamöter, förvaltningsledning och medarbetare för den tid som varit. Han konstaterade att nämnden sedan sammanslagningen mellan Torslanda och Biskopsgården har haft ansvar för en stadsdel med omkring 60 000 invånare, vilket befolkningsmässigt motsvarar en relativt stor svensk kommun. Det har krävts ett stort ansvar från en nämnd till stor del bestående av fritidspolitiker, men konstaterade att man hela tiden haft en professionell och kunnig förvaltning till sin hjälp.

Rickard Eriksson konstaterade vidare att arbetet i nämnden präglats av öppen dialog, tänkande utanför boxen och initiativrikedom trots olika politiska viljor. Det svåra parlamentariska läget i staden efter det senaste valet har lett till svårigheter, men också till att man varit tvungen att diskutera och ha en god samarbetsvilja. Han lyfte fram att stadsdelen gjort en stor uppryckning vad gäller trygghetsarbete och hoppades att de lokala perspektiven skulle leva kvar även i en centraliserad förvaltning.

*Nämnden kommer sammanträda i februari 2021enkom för att ta upp årsrapporten för 2020.