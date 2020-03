Världen håller andan

https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/06/Ledarevinjett-Henrik.jpg

Egentligen skulle den här ledaren handla om olika ansökanden om planbesked som just nu befinner sig på remiss från stadsbyggnadskontoret till berörda förvaltningar och myndigheter. Det börjar, som jag tidigare konstaterat på den här platsen i tidningen, röra på sig rejält nu när det gäller byggplaner i centrala och norra Torslanda. De flesta ansökningarna och skisserna är ett par år gamla, men först nu släpps de ut på remiss. (Ni kan läsa om några av dem längre fram i tidningen.)

Anledningen till att ”det släpps på bromsen” nu är förstås att Nya Älvegårdsförbindelsen gått in i genomförandestudiestadiet. En lösning av trafiksituationen längs Kongahällavägen har hela tiden angetts som nödvändig för att det ska få börja byggas mer storskaligt i området.

Men när jag skriver om den här ledaren på onsdag morgon, några timmar innan tidningens deadline den här veckan, känns det som om omständigheterna kring Coronaviruset, Covid-19, överskuggar allt – även på en lokaltidning som Torslanda-Öckerötidningen.

Kanske är situationen i Sverige och i världen helt annorlunda redan när ni läser det här om några få dagar.

Vad som riskerar att hända ur ett hälsoperspektiv ska och bör inte jag spekulera om. Jag konstaterar bara att även om man befinner sig utanför riskgrupperna och därmed möjligen inte riskerar att själv bli svårt sjuk, måste unga och starka personer begripa att de enkelt kan sprida smittan vidare.

Dödsfall av Covid-19-viruset är en sak. Men redan nu ser vi hur viruset påverkar ekonomin på ett globalt plan. I länder som hittills drabbats hårt ställs möten, konserter, sportevenemang in. Folk uppmanas att hålla sig hemma. Inom kort bör det komma beslut exempelvis om UD avråder utlandsresor generellt eller till vissa specifika områden. Kommer fotbolls-EM ställas in i sommar? Riskerar andra stora evenemang i Sverige och världen att ställas in/skjutas upp? I så fall under hur lång tid? Frågorna är oändliga och osäkerheten enorm.

Alarmism är sällan positivt. Som reporter måste man ganska ofta tänka på hur det man förmedlar tas emot och kan tolkas. Jag har varken kompetensen eller kunskapen att uttala mig tvärsäkert om något som rör Covid-19. Men att vi är bortom det stadiet då vi kunde tillåta oss att sitta och ”fikarumsspekulera” i huruvida viruset ”bara var som en vanlig influensa eller inte” är i alla fall ställt bortom alla mina tvivel.