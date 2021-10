Unikt ö(l)-samarbete

I lokala ölentusiastkretsar har det under en tid tisslats och tasslats om någon form av samarbete mellan hantverksbryggerinykomlingen Rörö öl och hembryggarföreningen Hönö Ölagille. I förra veckan kom så beskedet om vad det var för nyheter som puttrade i kärlen. Då presenterades det samarbetsavtal som ger medlemmarna i Hönö Ölagille möjlighet att vara kommersiella bryggare med ett ”eget” ölmärke, tillverkat hos Rörö öl.

Ett öl i kvartalet

Rörö öl ser samarbetet som ett bra sätt att komplettera sitt sortiment med nya sorters öl löpande, samtidigt som man tillsammans med hembyggarföreningen utvecklar och stödjer den redan starka ölkulturen på öarna ytterligare. Bryggeriet på Rörö som startade mitt under brinnande pandemi har i dagsläget sex egna sorters öl under sitt varumärke. Efterfrågan har hittills överträffat förväntningarna vilket gör att företaget nu under hösten expanderar sitt bryggeri och ökar kapaciteten. Nya lokaler i Rörö hamn gör att kapaciteten kommer att bli åtta gånger större än tidigare. I december kommer sedan det första ölet tillsammans med Hönö Ölagille.

– Det är jätteroligt och ett unikt projekt att samarbeta med hembryggare på det här sättet. Jag har i alla fall inte hört talas om något liknande. För oss passar det väldigt bra att ha produktutveckling tillsammans med ölagillet. Det är många där som är väldigt kompetenta bryggare med stor smaksäkerhet, säger Thomas Alm på Rörö öl.

Tanken är att fyra olika öl, ett i kvartalet, ska lanseras under etiketten Hönö Ölagille under 2022, enligt Thomas Alm.

– Vi kör dem exklusivt under det kvartalet. Men det är klart går det jättebra får vi kanske fortsätta att brygga dem. Vi kommer utvärdera det under tidens gång.

Bådevi IPA först ut

I hembryggarföreningen Hönö Ölagille gläder man sig över möjligheten att kunna brygga kommersiellt. Den första brygden som kommer att gå att köpa på Systembolaget och på restauranger under varumärket Hönö Ölagille blir Bådevi IPA, en amerikansk IPA med klar beska och tydlig maltighet.

– Många hembryggare går ju med bryggeridrömmar och som medlem i vår förening kan nu alla som vill vara med i ett bryggeri och brygga öl tillsammans, säger Thomas Jarlsmark, ordförande i Hönö Ölagille

Hur går det till när ni väljer ut vems öl av alla hembryggare i föreningen som ska bryggas på Rörö och säljas kommersiellt?

– Det är en kollektiv process. Vi ser det som något vi gör tillsammans. Alla i föreningen som vill engagera sig får göra det. När det gäller arbetsmetoden för hur det blev Bådevi IPA så fick alla som ville brygga en provbrygd, sedan fick de som ville komma och smaka på urvalsproverna och sedan röstades receptet fram, säger Thomas Jarlsmark.

Föreningen, som i dagsläget har 60 aktiva medlemmar, ägnar sig sedan tidigare bland annat åt ölprovningar, hembryggning, bryggkurser samt arrangerar populära publika evenemang som Höstölsträffen och Ölvarvet där medlemmarnas öl ställs ut och provas av besökarna.

– Att vi nu kan lägga till bryggeriverksamhet till det breddar föreningen ytterligare, säger Thomas Jarlsmark.