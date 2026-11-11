Torslanda IK bjuder in till idrottsmässa på Vingen

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Torslanda IK arrangerar tillsammans med NYSA Sweden en idrottsmässa på Vingen i Torslanda. Lördagen den 21 november välkomnar man barn, ungdomar och familjer till en heldag med idrott i fokus.

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På mässan får lokala föreningar möjlighet att mötas och visa upp sina verksamheter. Mässan ska även väcka intresse för idrott bland barn och unga. Tillsammans vill man lyfta fram vikten och allt det positiva med idrotten för ett lokalsamhälle. Att barn och unga får möjligheten att idrotta och hitta gemenskap och glädje är något som är viktigt för arrangörerna.

Torslanda IK:s sportchef Dan Keat som driver projektet lokalt, ser idrottsklubbar som en mycket viktig del av samhället för att ge barn och unga möjlighet att idrotta och bygga nya relationer.

– Jag tycker att idrottsklubbar nästan är viktigare än någonsin nu för samhället, att varje minut som barnen och ungdomarna är ute och leker eller idrottar är tid som inte spenderas bakom deras telefoner eller andra skärmar, säger Dan Keat.

Att flera olika idrottsföreningar kommer till mässan och visar upp sina verksamheter bygger på ett samarbete mellan föreningarna för att kunna locka fler barn till att idrotta.

– Det finns ingen anledning att bråka över medlemmar utan vi ska vara stolta som samhälle över att så många idrottar.

Torslanda IK och NYSA Sweden deltar tillsammans med flera europeiska partners i FAITH (Faith for the Future of Sport), ett europeiskt samarbetsprojekt som syftar till att stärka idrottens positiva roll i samhället, med särskilt fokus på barn och unga.

Under helgen arrangeras också FAITH Sports Symposium inom ramen för EU-projektet. Symposiet är den europeiska delen av arrangemanget och genomförs av NYSA Sweden, Torslanda IK och deras europeiska partners. Här ligger fokus på framtidens idrott, ungas röster och värderingar samt frågor som inkludering, gemenskap, respekt och jämlikhet. Även hur ungas värderingar och förväntningar på idrotten förändras står på agendan.

Att låta ungdomarna komma till tals och vara med och påverka idrottens framtid är en viktig del av arbetet.

– Det kommer vara en del folk från dessa organisationer, ungdomar, forskare och från andra föreningar i EU som kommer att prata om framtidens coaching och hur vi får in fler ungdomar i idrotten.

Idrottsmässan är den lokala delen av arrangemanget. Där vill man lyfta fram och fira Torslandas föreningsliv, ungdomsidrotten och alla som engagerar sig. En viktig del är att uppmärksamma tränare, ledare, föräldrar och andra ideella krafter som gör det möjligt för barn och unga att idrotta varje dag.

– Det är superviktigt för oss som förening att det finns så många som engagerar sig ideellt  samt att vi delar kunskap med varandra. Det finns också anställda i föreningen, men det är föräldrar och ledare som är med barnen och ungdomarna varje dag både inom och utanför föreningen och att vi samarbetar och delar värderingar över en lång period.

Men det finns fortfarande saker att göra för att öka engagemanget bland föräldrar och ledare inom idrottsföreningarna, menar Dan Keat.

– Jag tror det är väldigt viktigt för oss som föreningar att visa uppskattning för och engagera våra ledare på ett sätt som är respektfullt för all tid de lägger ner. Men jag tror att vi behöver vara bättre långsiktigt på att hjälpa folk att förstå varför de ska engagera sig, vad det betyder för deras barn och för samhället.

/David Mohlin

Redaktionen

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Redaktionen
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