Projektledaren från stadsfastighetsförvaltningen Frida Borgman, kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens direktör Babbs Edberg tar ett gemensamt första spadtag.

Första spadtaget för nya vård- och omsorgsboendet i Skra Bro taget

Publicerad: idag kl 06:11 (uppdaterad idag kl 06:13)

15 år tog det – men nu är det första spadtaget för ett vård- och omsorgsboende i Göteborgs Stads egen regi taget. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) var en av dem som var på plats och höll i spaden i Björlanda. 

Det växer så att det knakar kring Skra Bro i Björlanda. Förra fredagen togs det första symboliska spadtaget för det kommande vård- och omsorgsboendet vars förstudie inleddes redan 2017. Men det är ännu längre, närmare bestämt 15 år, sedan Göteborgs kommun själva låg bakom byggandet av ett vård- och omsorgsboende för äldre. 

I fredags den 16 januari samlades politiker, tjänstepersoner, entreprenörer, samt förskolebarn och personal från Björlanda Strand 5 och elever från Lilla Trulsegårdsskolan, för att markera byggstarten på allvar.

Attenius på plats

Kommunstyrelsens ordförande, Torslandabon Jonas Attenius (S), inledde genom att konstatera att i ett ”välmående samhälle bor vi tillsammans i staden – utan att vara främlingar”. Att ett boende för de äldsta i samhällen placeras bredvid förskola och grundskola såg han som ett tecken på det. 

– De allra yngsta, som är här idag, kan lära känna de allra äldsta. Det bygger ett samhälle och ett fint Göteborg, sa han. 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens direktör Babbs Edberg började sitt anförande genom ett kort och koncist: ”Äntligen!” och sa även:

– Min enda önskan är att det inte tar 15 år till innan vi bygger ytterligare ett nytt vård- och omsorgsboende i staden. 

Låg klimatpåverkan

Skra Bro vård- och omsorgsboende är tänkt att ha 79 bostadslägenheter för äldre, och gemensamhetsytor för möjlighet till aktivitet och gemenskap, samt personalutrymmen. 

Boendets utformning togs till stor del fram under dialogmöten under 2021under projektnamnet ”framtidens vård- och omsorgsboende”. 

Boendet är bland annat utformat för att minska risken för smittspridning. 

Huset som till stora delar är i trä, och utrustat med solpaneler, ska bli både vackert och funktionellt och byggas med så låg klimatpåverkan som möjligt. Gränsvärdet är satt till 155 kilo koldioxid per kvadratmeter.

Inflyttning 2028?

Om allt följer tidsplanen så kan boendet vara färdigt för slutbesiktning i slutet av 2027, för att sedan vara redo för inflyttning under början av 2028.

Att gömma tidskapslar i nybyggnationer har blivit populärt. Skra Bro vård- och omsorgsboende är inget undantag. Två lådor, den ena med teckningar och berättelser från förskolebarnen och skolbarnen, och den andra med bland annat tidstypiska föremål från pensionärsrådet på Hisingen, kommer att placeras ut någonstans i huset av entreprenören Flodéns under byggnationen. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
