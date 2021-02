Tusentals och åter tusentals semlor

Normalt sett äter varannan svensk minst en semla under fettisdagen. Trots att trender som semmelwraps och nutellavarianter har kommit och gått uppges tre av fyra svenskar föredra den traditionella semlan med grädde och mandelmassa – så verkar det också vara i vårt utgivningsområde.

Semlan eller fettisdagsbullen går att spåra historiskt tillbaka till åtminstone 1500-talet. Men det var först på 1930-talet som den fick dagens klassiska utseende. Innan dess var det bara en bulle med fyllning.

Fettisdagen infaller alltid sju veckor innan påsk. Under de sju veckorna som följer den feta tisdagen ska man traditionellt fasta och får bara äta ordentligt under söndagarna. Det är nog inte särskilt många som följer den seden idag, men traditionen att äta semlor på fettisdagen lever och frodas i allra högsta grad.

Tidig semla – ett brott

Semlor äts framförallt i Skandinavien, Finland och Baltikum. I Danmark får man traditionellt börja baka och äta semlor på annandag jul. Nu för tiden kommer semlor tidigt i Sverige också, men det har man inte alltid sett på med blida ögon. En förmodat danskinfluerad bagare i Malmö blev anmäld av patrullerande poliser 1952, när han hade begått ”brottet” att ställa ut semlor i skyltfönstret strax efter jul.

Även om semmelsäsongen numera kan sägas sträcka sig från den 2 januari fram till påsk är det naturligtvis fettisdagen som är den stora svullardagen.

Dahls bageri bakar semlor och säljer dem i sina egna butiker men levererar även till dagligvaruhandeln. I vårt utgivningsområde säljs deras semlor bland annat på Willys, Hemköp och Ica Hönö.

– Det går ut drygt 2000 originalsemlor sammanlagt till Willys och Hemköp i Torslanda. Sedan har de två butikerna beställt mellan 250-300 vaniljsemlor var. Sedan har vi laktosfria semlor, veganska semlor och minisemlor som gått ut i varierande grad till några av butikerna i området, säger Clas Baad, säljare och butikschef på Dahls bageri.

Löpande leverans på tisdag

Förra året bakade Dahls totalt 90 000 semlor bara till fettisdagen. I år tror man att man kommer att baka drygt tio procent fler.

– Inför årets fettisdag har vi köpt in 3500 liter grädde, 3000 kilo mandelmassa och 500 kilo vaniljkräm, säger Clas Baad.

Det krävs förstås en hel del logistik för att få ordning på bak och leveranser.

– Vi får starta bakande sent ikväll och sätta full fart. De flesta butiker vill ha sin leverans till klockan 06.00 på tisdagen. De som beställer omkring tusen semlor får ungefär hälften på morgon, sedan fortsätter vi baka under morgonen och förmiddagen och så får butikerna leveranser en eller två gånger till under dagen, säger Clas Baad.

Mellan den 2 januari och påsk förra året bakade Dahls omkring en halv miljon semlor.

5000 semlor på Ica Maxi

På Ica Maxi i Torslanda bakar man sina egna semlor. I år kommer man att baka omkring 5000 stycken. Det är en liten ökning jämfört med förra året. I sortimentet har man mandelsemla, vaniljsemla, vegansk semla och en glutenfri variant.

– Våra kunder är ganska traditionella, så det är den vanliga mandelsemlan som säljer absolut bäst, säger Jennie Nilsson, bagerichef på Ica Maxi Torslanda.

– Vi har bakat 14 000 semlor hittills i år plus de 5000 semlorna till fettisdagen. Totalt tror vi att vi kommer göra cirka 25 000 stycken mellan januari och påsk, så det blir några stycken!