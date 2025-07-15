Trafikverket tar bort egentillverkade skyltar längst vägarna

Skyltar längst vägarna som visar var det finns en loppis, turistiga företag, gårdsbutiker eller andra lockande budskap är vanliga – särskilt under sommaren. Men står skylten inom det så kallade vägområdet, kan den både vara olaglig och utgöra en fara för trafiken.

– Vi förstår att man vill locka till sig besökare, men egengjorda skyltar som står för nära vägen kan störa sikten eller ta uppmärksamhet från körningen. Står en skylt i vägområdet försvårar det när vi arbetar med att rensa diken och röja sly eller gräs. Vi vill skapa en trygg och säker miljö för våra trafikanter, säger Christer Nederman Runbäck, sektionschef Underhåll på Trafikverket.

Vägområdet omfattar själva vägbanan, diken och vanligtvis fem meter utanför. Här får man inte sätta upp egna skyltar. Ett riktmärke är att det sällan växer träd i vägområdet och att det röjs varje höst.

– Om skylten inte är skadad så tar vi hand om den och förvarar hos entreprenören. Många kanske inte vet att det är olagligt, och att de kan få tillbaka skylten hos entreprenören inom skälig tid, förklarar Christer Nederman Runbäck.

Den som vill skylta korrekt kan ansöka om att få en godkänd vägvisningsskylt hos Trafikverket.

– Vi vill uppmuntra till lokal entreprenörsanda, men skyltningen måste ske på ett sätt som inte riskerar trafiksäkerheten. En bra skylt visar rätt väg på rätt sätt, säger Christer Nederman Runbäck.

Polisen medveten om problematiken

En person som ofta engagerade sig i frågan om egenuppsatta skyltar var den forne lokalpolisen i Torslanda – Christer Melvinsson. Det var inte ovanligt att han tog bort dem och talade om för näringsidkarna som satt upp dem att de var olagliga och ofta trafikfarliga i de fall då de exempelvis skymde sikten vid utfarter.

Isak Garpebring är kommunpolis i Torslanda och Öckerö. Även han har erfarenhet av egentillverkade skyltar som sätts upp i området, och han delar Trafikverkets syn på problematiken – och att det omfattas av ett regelverk som många inte känner till. Därför anser han att det är bra att det uppmärksammats.

– Jag har haft några sådana fall där jag åkt och informerat affärsidkare om skyltning och jag har ju sett att det skyltats felaktigt emellanåt, säger Isak Garpebring.