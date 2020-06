Trafikplan 2021 i fokus

Under nämndsammanträdet höll Erén Andersson, samhällsplanerare i Västra Hisingen, en presentation utifrån de ärenden som är aktuella i stadsdelens samhällsbyggnadsråd.

I presentationen informerade hon om åtgärdsvalsstudien som Trafikverket driver för väg 155. Den 24 juni kommer presidierna från Öckerö och Göteborgs Stads kommunstyrelse träffas för ett andra möte för året. Inför det här mötet håller Trafikverket på att ta fram ett gediget underlag med tre olika utredningsalternativ beskrivna: UA1, UA2 och UA3. I nästa veckas Torslanda-Öckerötidningen kommer tidningen gå in djupare på de olika utredningsalternativens utformning.

Västtrafiks trafikplan 2021

Den 24-25 juni behandlar Västtrafiks styrelse trafikplanen för 2021. Torslanda-Öckerötidningen har tidigare skrivit om att linjerna 23 och 26:s framtid har varit osäker. För linje 23 förelåg ett förslag om reducerat utbud på linjen. Men nu finns den åtgärden inte med i det förslag till trafikplan 2021 som Västratrafiks styrelse ska behandla 24-25 juni. Frågan kommer dock att utredas vidare. Samma sak gällde linje 26, för vilken ett förslag om nedläggning förelåg. Inte heller den åtgärden finns nu med i förslag för trafikplan 2021, även om reducering/nedläggning fortfarande utreds.

I förslaget till trafikplan 2021 finns även följande förslag som berör Torslanda: Gul Express föreslås bli linje X1. Linje X1 föreslås köra alla sina turer via Lindholmen. Efter hållplats Nordstan, i riktning mot Torslanda, föreslås linje X1 trafikera hållplatserna Pumpgatan, Regnbågsgatan, Lindholmen och Sannegårdshamnen. Linjen föreslås trafikeras med samma intervall som Gul Express gör idag, förutom klockan 06-19 (måndag–fredag under vintern och tre sommarveckor) då trafiken utökas från 15- till 10-minuterstrafik. Under dagtid (09-14) måndag–fredag vänder varannan tur på Amhult Resecentrum, under den tiden är det 20-minuterstafik på sträckan Amhult Resecentrum–Hornkamsgatan.

Vidare föreslås linje 121 byta linjesträckning. Förslaget innebär att linjen dras in mellan Partille C och Nordstan, samt på sträckan förbi Lindholmen. Ny sträckning blir i så fall Torslanda–Bur–Sörredsmotet–Nordstan (via Lundbyleden). Åtgärden förväntas genomföras redan till tabellskiftet i december 2020.

Under mötet tog Anita Kjessler och Birgitta Ling-Fransson (båda Liberalerna) upp frågan om vad som kommer att hända med Västra Hisingens samhällbyggnadsråd (SBR) efter att nämndarbetet centraliseras och stadsdelarna försvinner från och med januari 2021. Svaret är att vikten av att ha kvar någon form av samhällsbyggnadsråd för Västra Hisingen är lyft till de som utreder de nya nämndernas sammansättning och arbetsuppgifter. Något konkret besked om vad som kommer att ske finns inte ännu.